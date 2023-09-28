Дизайн свитшотов и футболок для нефтегазовой промышленности

Дизайн продукцииЗакрыт7 заявок42 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется разработать дизайн свитшотов и футболок для нефтегазовой промышленности

Требования к дизайнеру:

  1. Креативное мышление

  2. Опыт работы с тканями и нанесением надписи/ узоров/ орнаментов

Стоимость договорная)

Тз по ссылке

https://disk.yandex.ru/i/OWLAHviNZ7-l4g

3 месяца назад
guest_1696322978968
Россия
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад