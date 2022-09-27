Мазур Nasty_a_Nasty_a_
30 летРоссия/Санкт-Петербург
9 лет на фриланс-бирже
Была
3 месяца назад
Логотипы, иллюстрации, печатная продукция
Графический дизайнер.
Профильное образование, свободно владею графическими программами.
Качественно, быстро.
Почта: [email protected]
Я против войны в Украине!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
83%
заявок принято заказчиками
1
постоянных заказчиков
5
безопасных платежей
Портфолио
- Иллюстрация персонажа для D&D1 просмотр
- Иллюстрация персонажа для D&D1 просмотр
- Портрет1 просмотр
- Портрет2 просмотра
- Иллюстрация персонажанет просмотров
- Иллюстрация персонажанет просмотров
- Дизайн карточек для маркетплейсов34 просмотра
- Серия NFT изображений71 просмотр
- Иллюстрация94 просмотра
- Серия иллюстраций для детских пазлов193 просмотра
- Оформление книжной обложки, иллюстрации382 просмотра
- Графическое оформление настольной игры354 просмотра
Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
7 месяцев назад
все хорошо
Ответный отзыв
Всё отлично
$2
10 баллов
8 месяцев назад
все супер. всегда на связи, максимально быстро. работаем дальше.
Ответный отзыв
Все отлично, рекомендую к сотрудничеству!
$6
10 баллов
8 месяцев назад
Быстро и качественно. Спасибо!
Ответный отзыв
Всё прошло отлично, спасибо
$12
10 баллов
год назад
Все отлично! Спасибо за работу! Рекомендую!
Ответный отзыв
Всё хорошо, рекомендую!
$10
10 баллов
год назад
Спасибо
Ответный отзыв
Всё ок, рекомендую
Баннеры
23 отзыва
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
19 отзывов
от $25
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн продукции
5 отзывов
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
от $15
от 1 дня
нет рейтинга