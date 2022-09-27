Nasty_a_

Мазур Nasty_a_

 
30 летРоссия/Санкт-Петербург
9 лет на фриланс-бирже
Была
3 месяца назад
Логотипы, иллюстрации, печатная продукция

Графический дизайнер.

Профильное образование, свободно владею графическими программами.

Качественно, быстро.

Почта: [email protected]

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
83%
заявок принято заказчиками
1
постоянных заказчиков
5
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
Demitelium
Дмитро 
33 годаУкраина
8 месяцев в сервисе
Был
7 месяцев назад
$40
10 баллов
7 месяцев назад
Доделать этикетки
все хорошо
Всё отлично
Ответный отзыв
ibeeart
Павел 
34 годаБеларусь
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
$2
10 баллов
8 месяцев назад
Конвертация из cdr в ai
все супер. всегда на связи, максимально быстро. работаем дальше.
Все отлично, рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
z24z
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$6
10 баллов
8 месяцев назад
Исправить дизайн макета
Быстро и качественно. Спасибо!
Всё прошло отлично, спасибо
Ответный отзыв
barscompani
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$12
10 баллов
год назад
Дизайн листовки для отзывов
Все отлично! Спасибо за работу! Рекомендую!
Всё хорошо, рекомендую!
Ответный отзыв
guest_16558713890089
2 года в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
$10
10 баллов
год назад
Обработка фото
Спасибо
Всё ок, рекомендую
Ответный отзыв
Баннеры
23 отзыва
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
19 отзывов
от $25
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн продукции
5 отзывов
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
от $15
от 1 дня
нет рейтинга