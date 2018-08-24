Создание и ведение Яндекс.Директ

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен8 заявок350 просмотров

Надо создать, и потом вести, аналитику делать по рекламе для бухгалтерской фирмы небольшой. Напишите, работали ли с этой темой, цену и сроки. Спасибо!

7 лет назад
Nasty_a_
Мазур 
32 года
11 лет в сервисе
Была
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

Roman_Olegovich
Роман 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$200
4 дня
Всё отлично! Рекомендую!
Спасибо =)

Заявки фрилансеров

Roman_Olegovich
Роман 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад