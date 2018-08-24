Есть динамические данные в Google Таблицах (результаты контекстной рекламы) Нужно сделать в Google Data Studio красивые отчеты (графики, диаграммы и т.д.) для удобного мониторинга результатов. Озвучивайте сроки и ...
Создание и ведение Яндекс.Директ
Надо создать, и потом вести, аналитику делать по рекламе для бухгалтерской фирмы небольшой. Напишите, работали ли с этой темой, цену и сроки. Спасибо!
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