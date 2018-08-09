PPC специалист со знанием немецкого языка

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Закрыт1 заявка122 просмотра

Здравствуйте, требуется компания или человек занимающийся PPC. 

Требование 

- опыт работы не менее 3х лет 

- ЗНАНИЕ НЕМЕЦКОГО!!! (это очень важно) 

- коммуникабельность 

Если вы не знаете немецкого , просьба НЕ отвечать на пост! 

Оставляйте для связи свой скайп. 

7 лет назад
FilipIvanov
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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