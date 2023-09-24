Удалённо. Строительно-отделочная компания ищет маркетолога, с опытом настройки рекламы в нише строительства и ремонта. Ресурс размещения Яндекс-Директ, так же приветствуется опыт настройки в других сервисах, например Авито. Что нужно сделать: Настройка и запуск ...
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- Рекламная кампанияКонтекстная реклама6 заявокОткрыт9 дней назад
Приветствую. Оплачу консультацию, а также помощь в правильной настройки рекламной компании google ads. Предпочтение отдам людям с опытом в этой сфере, так как сам не обладаю знаниями. Исполнителя буду выбирать по отзывам ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт25 дней назад
- $50
Здравствуйте, Я ищу дизайнера для создания логотипа для компании в сфере цифровых технологий под названием " allinonedigital " . Мы занимаемся разработкой веб-сайтов, интеграцией систем, рекламой, организацией рекламных кампаний и автоматизацией процессов. Наша компания ...Логотип для компанииРекламная кампанияЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен2 месяца назад
- $1000
Задачи: Подобрать агентский кабинет , для работы. Оптимизация сайта для рекламной компании. Ведения и оплаты рекламаной компании через агентский кабинет Google ADS. Подготовка и запуск рекламных кампаний: Разработка и запуск эффективных ...Контекстная реклама7 заявокЗакрытмесяц назад
- $200
Задачи: Разработка трех отдельных лендингов с уникальным дизайном для каждого. Создание привлекательных и информативных секций на лендингах, включая заголовки, описания, изображения и формы обратной связи. ...Форма обратной связиGoogle AdsРекламная кампанияДизайн сайтов1 исполнительЗакрытмесяц назад
- $210
Продвижение в социальной сети (SMM), таргетированная реклама, контекстная реклама, поисковая оптимизация (SEO), Нужна рекомендация по способу продвижения. Продвижение в: Instagram, Facebook. Бюджет на рекламную кампанию: 95000. Рекламодатель: самозанятый. Постоянная работа. Продукция для сотовых телефонов.Продвижение в InstagramРекламная кампанияСоциальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $30
Напишите 1 страницу формата А4: Как вы будете решать следующую задачу? Вам необходимо привлечь клиентов на сайт Realiste.ai или на map.realiste. Платформа .ai (на ваш выбор). Ваши клиенты – состоятельные люди, которые покупают недвижимость в ...Рекламная кампанияСоциальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Задача: Настроить контекстную рекламу в Google Ads + 7-14 дней ведения кампании и донастройка должны входить в стоимость. Реклама настраивается для региона США (должен быть опыт и кейсы) Настройка должна включать: Сбор ...Семантическое ядроGoogle AdsРекламная кампанияКонтекстная реклама7 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $50
Необходимо настроить существующую рекламную кампанию для автсоервиса в AdWords под наши цели или создать новую. Бюджет готовы обсуждать.Закрыт2 месяца назад
Привет! Нужно придумать тексты для рекламных объявлений и баннеров для рекламной кампании ЯД для B2B сервиса по работе с маркетплейсами. Опыт работы с ЯД обязателен.Рекламная кампанияПродающие тексты6 заявокЗакрыт2 месяца назад
Ищем опытных фрилансеров в сфере рекламы для продвижения нашего бюро переводов с онлайн шопом на немецком рынке. Продвижение необходимо провести на немецком украинском и русском языках Если вы имеете опыт в создании эффективных рекламных ...Рекламная кампанияПоисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт3 месяца назад
- $70
Для сайта по трудоустройству нужно настроить рекламную кампанию. Цель привести пользователей на сайт на котором они смогут делать заявки отправлять через форму отправки.Рекламная кампанияЗакрыт3 месяца назад
Имеется готовая компания на яндекс директ и аккаунт на Elama, требуется специалист для расширения рекламных каналов ( доработка существующей рекламной компании)Рекламная кампанияЗакрыт3 месяца назад
Есть сайт по доставке цветов в пределах одного города с конкурентным УТП, ценовой сегмент высокий На данный момент у сайта есть рекламная кампания в яндекс бизнесе, но значительных результатов она не приносит (буквально 1-2 ...Рекламная кампанияМаркетинговый анализ4 заявкиЗакрыт4 месяца назад
необходимо настроить zoho CRM 1. Принятие заявок с формы обратной связи с сайта 2. Принятие заявок с рекламных кампаний (Lead Forms, Apply now и тд с FB/INST) 3. Подключение к ...Форма обратной связиРекламная кампанияСистемы управления (CMS)нет заявокЗакрыт3 месяца назад
необходимо настроить zoho CRM 1. Принятие заявок с формы обратной связи с сайта 2. Принятие заявок с рекламных кампаний (Lead Forms, Apply now и тд с FB/INST) 3. ...Форма обратной связиРекламная кампанияСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Необходимо создать и настроить эффективно работающую рекламу на фейсбук. Разобраться в причине почему я не могу на фейсбук странице продвигать пост и решить эту проблему (ранее рекламировал пару постов, эффективность была очень низкая, задержал ...Рекламная кампанияСоциальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $1000
Суть в чем: есть рекламные кампании, и мы выводим для них рекламу на экраны. Все бы ничего, но иногда сам функционал экранов ломается и он становится битым отдельными ячейками (каждый экран состоит из прямоугольных ячеек). ...Рекламная кампанияПрикладное ПО5 заявокЗакрыт3 месяца назад
Для веб студии нужно сделать рекламную кампанию в вконтакте (в основном интересует таргет в новостную ленту). Реклама на типовой перечень услуг студии по сайтам и интернет магазинам. Подробности обсудим в ЛС. Интересуют опытные специалисты.Рекламная кампанияСоциальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Необходимо настроить рекламную кампанию в Яндекс Директ по направлению – Ипотечный брокер. Задача – продажи услуг Ипотечного брокера. Гео – вся Россия, приоритет - Москва и МО. Сайт уже создан на CMS ...WordPressРекламная кампанияЗакрыт4 месяца назад