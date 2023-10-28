Разработка трех лендингов и креатив для Google Ads

$200
Дизайн сайтовЗакрыт10 заявок169 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задачи:

Разработка трех отдельных лендингов с уникальным дизайном для каждого.

Создание привлекательных и информативных секций на лендингах, включая заголовки, описания, изображения и формы обратной связи.

Разработка креативных баннеров и объявлений для использования в рекламных кампаниях Google Ads.

Обеспечение адаптивности лендингов для различных устройств (мобильные устройства, планшеты, десктопы).

Предоставление исходных файлов и графических ресурсов.

2 месяца назад
SolverMan
Филатов 
29 летРоссия
2 года в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
Andy-graphic
Андрей 
40 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
7 часов назад
2 месяца назад
$200
10 дней
Лучший веб-дизайнер ноября
ТОП-5
Дизайн сайтов