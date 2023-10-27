Перенести из psd макет в фигму

Дизайн сайтовЗакрыт29 заявок245 просмотров
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Перенести из psd макет в фигму, 8 блоков, макет отправлю в телеграм

2 месяца назад
TimurVasiliev
Тимур 
30 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 дней назад