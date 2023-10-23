Разработать дизайн сайта можно сразу на тильде.

Проект называется "Любовь и Голуби", это спектакль, еще есть такой же советский фильм, думаю Вы его видели.

В ПДФ афиша, презентация и отдельно фон (вдруг пригодиться)

За основу по структуре возьмем сайт Северного Флота, только у нас всё в цветовой палитре как на афише. https://www.severnyflot.com/

https://astishow.ru/

Вверху у нас будет написано "Любовь и Голуби" (если моно то шрифтом, похожим как на афише)

Под надписью кнопочки разделов:

"афиша" - там будет список городов, со ссылками на продажу билетов (этого списка пока нет, формируется, будем добавлять потом)

"наш коллектив" - там будут мини-визитки актёров, фото+текст (это я потом добавлю)

"галерея" - туда я добавлю фотки со спектаклей, когда они появятся

"отзывы" - сюда добавлю отзывы в виде картинок и просто текста

"пресс-релиз" - тут будут лежать файлы пресс-релиза и презентации на случай если их кто-то захочет скачать.

"контакты" - сюда добавлю контакты.



Ниже на главной странице хотим вставить афишу и видео (залить его на ютуб или так прислать?)



А под ними пойдёт список городов тура, как у Северного флота. Этот же список будет дублироваться в разделе "афиша".



т.е. нам по сути нужен скелет/каркас сайта, который я потом буду наполнять текстами, фото и списком городов.

ссылок на соц.сети не будет, каких-то особых полей для захвата наверное тоже не будет (форм для обратной связи не нужно, этот сайт будет использоваться просто как интернет-визитка)