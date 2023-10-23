Адаптивные версии страниц сайта

Дизайн сайтовЗакрыт2 заявки29 просмотров
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Сделать адаптив для галвной и внутренней страницы сайта.

Файл figma вышлю исполнителю.

2 месяца назад
krameral
50 летЧерногория
12 лет в сервисе
Был
23 дня назад