Имеются три стравницы сайта:

http://ruslan-leontev.tilda.ws/start-mobile

http://ruslan-leontev.tilda.ws/search-mobile

http://ruslan-leontev.tilda.ws/questions-teachers

http://ruslan-leontev.tilda.ws/fetched-mobile

http://ruslan-leontev.tilda.ws/6

Нужно:

Перевести на material design Увеличить текст Добавить удобства Добавить функциональности

По возможности сохранить воздушность. Должно быть лучше чем у конкурентов:

progressme (у них плохие цвета, но функционально и удобно).

Должно быть лучше чем Profi.ru