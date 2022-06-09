Y***Pay — биржа игровых ценностей

Задача: Нужно будет создать дизайн биржи игровых ценностей (продавать или покупать аккаунты в играх и тд). Хочется что-то современное и в темных тонах, остальное на усмотрение дизайнера

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Отзыв заказчика:

Отличный дизайнер, с которым работаю довольно долго, все выполняется в срок, по ценнику лучше не найти за такие работы, которые он делает. Имеет хороший вкус, а также всегда дает право на выбор, если что-то не устроит, быстро все исправляет без каких-либо лишних слов. Двумя словами - большой молодец. Пишу отзыв от души)