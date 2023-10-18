Разработать дизайн в стиле мобильного приложения

Сайт частной общеобразовательной школы. Необходимо согласно ТЗ: Доработать дизайн главной страницы сайта (добавить один блок + внести правки) Разработать дизайн внутренней страницы сайта ТЗ на проект и готовый дизайн ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать дизайн главной страницы в стиле мобильного приложения. Сайт для бургерной.
Нужна только мобильная версия страницы.
Подробное ТЗ:
https://docs.google.com/document/d/1rwBpUpQ_3RrovVzbmlPSg_YtIgUuuANMRE71r1PkbsA/edit?usp=sharing
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