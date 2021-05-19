Full-Stack Web-разработчик

Добрый день, меня зовут Назар Пащенко. Я опытный разработчик с опытом работы более 3 лет в разработке веб-сайтов и веб-приложений и более 3 лет опыта в разработке игр.

Мои навыки:

✔ HTML5, CSS3, SASS, jQuery, AJAX, Bootstrap, PSD в HTML

✔ Platforms: WordPress, Shopware, Magento

✔ Интернет-магазины

✔ C #, PHP, dart

✔ Unity для разработки игр

Моя цель всегда заключалась в том, чтобы создавать веб-сайты и приложения, которые выглядят красиво и профессионально, высоко функциональны, быстро загружаются и оптимизируются. Если это то, что вы хотите, то свяжитесь со мной.