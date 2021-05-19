Full-Stack Web-разработчик
Добрый день, меня зовут Назар Пащенко. Я опытный разработчик с опытом работы более 3 лет в разработке веб-сайтов и веб-приложений и более 3 лет опыта в разработке игр.
Мои навыки:
✔ HTML5, CSS3, SASS, jQuery, AJAX, Bootstrap, PSD в HTML
✔ Platforms: WordPress, Shopware, Magento
✔ Интернет-магазины
✔ C #, PHP, dart
✔ Unity для разработки игр
Моя цель всегда заключалась в том, чтобы создавать веб-сайты и приложения, которые выглядят красиво и профессионально, высоко функциональны, быстро загружаются и оптимизируются. Если это то, что вы хотите, то свяжитесь со мной.
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$130
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ТОП-50— Системы управления (CMS)
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Отзывы заказчиков
$130
10 баллов
2 года назад
Всё отлично
Ответный отзыв
Все хорошо
$180
10 баллов
2 года назад
Все прошло отлично, спасибо! Будем сотрудничать и дальше
Ответный отзыв
Хороший заказчик, есть конкретное ТЗ, оплата быстрая, всегда есть на связи для ответов на вопросы :)
$150
10 баллов
2 года назад
Работа выполнена качественно. Ответственный исполнитель. Постоянно на связи. Сотрудничеством довольна, рекомендую.
Ответный отзыв
Всегда приятно работать с профессионалами. Четко поставленное ТЗ. Всегда на связи и готова ответить на любые вопросы. Рекомендую к сотрудничеству. Буду рад поработать еще.
$600
9 баллов
2 года назад
Работа частично выполнена
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик. Было конкретное ТЗ. Всегда оставался на связи.
$15
10 баллов
3 года назад
Хороший спец
Ответный отзыв
Хороший заказчик, все по ТЗ, оплата быстрая, всегда есть на связи
HTML-верстка
9 отзывов
$10/час
от 1 дня
#128
Системы управления (CMS)
6 отзывов
$10/час
от 1 дня
#47
Сайты «под ключ»
6 отзывов
$15/час
от 1 дня
#93
Веб-программирование
6 отзывов
$15/час
от $50от 3 дней
#462
Интернет-магазины
3 отзыва
$15/час
от $200от 4 дней
#92