ZaAz

Назар Пащенко ZaAz

 
25 летУкраина/Винница
3 года на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Full-Stack Web-разработчик

Добрый день, меня зовут Назар Пащенко. Я опытный разработчик с опытом работы более 3 лет в разработке веб-сайтов и веб-приложений и более 3 лет опыта в разработке игр.

Мои навыки:

✔ HTML5, CSS3, SASS, jQuery, AJAX, Bootstrap, PSD в HTML

✔ Platforms: WordPress, Shopware, Magento

✔ Интернет-магазины

✔ C #, PHP, dart

✔ Unity для разработки игр

Моя цель всегда заключалась в том, чтобы создавать веб-сайты и приложения, которые выглядят красиво и профессионально, высоко функциональны, быстро загружаются и оптимизируются. Если это то, что вы хотите, то свяжитесь со мной.

PHPWordPressHTMLBootstrapMagentoUnityjQueryAjax
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$130
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
6
безопасных платежей
ТОП-50
Системы управления (CMS)
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Отзывы заказчиков
Igor_X
Игорь 
36 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$130
10 баллов
2 года назад
Натянуть верстку на CMS
Всё отлично
Все хорошо
Ответный отзыв
SergAgency
Сергей 
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$180
10 баллов
2 года назад
Сверстать и натянуть на вордпресс лендинг
Все прошло отлично, спасибо! Будем сотрудничать и дальше
Хороший заказчик, есть конкретное ТЗ, оплата быстрая, всегда есть на связи для ответов на вопросы :)
Ответный отзыв
Silence_shh
26 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
$150
10 баллов
2 года назад
Натяжка на WordPress
Работа выполнена качественно. Ответственный исполнитель. Постоянно на связи. Сотрудничеством довольна, рекомендую.
Всегда приятно работать с профессионалами. Четко поставленное ТЗ. Всегда на связи и готова ответить на любые вопросы. Рекомендую к сотрудничеству. Буду рад поработать еще.
Ответный отзыв
petek568
Алексей 
26 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$600
9 баллов
2 года назад
Нужна точная копия сайта со всеми функциями (интернет-магазин)
Работа частично выполнена
Очень хороший заказчик. Было конкретное ТЗ. Всегда оставался на связи.
Ответный отзыв
maksim112
Максим 
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
3 года назад
Верстка 1 страницы из PSD
Хороший спец
Хороший заказчик, все по ТЗ, оплата быстрая, всегда есть на связи
Ответный отзыв
HTML-верстка
9 отзывов
$10/час
от 1 дня
#128
Системы управления (CMS)
6 отзывов
$10/час
от 1 дня
#47
Сайты «под ключ»
6 отзывов
$15/час
от 1 дня
#93
Веб-программирование
6 отзывов
$15/час
от $50от 3 дней
#462
Интернет-магазины
3 отзыва
$15/час
от $200от 4 дней
#92