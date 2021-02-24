Silence_shh

Наталия Малык Silence_shh

 
26 летУкраина/Запорожье
5 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$833
выплачено фрилансерам
70%
заказов с исполнителем
2
постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Редизайн сайта

    Необходимо сделать ребрендинг существующего сайта https://collplant.com/.  Дизайн должен быть очень инновационным и технологичным! Всего 5 страниц:  https://collplant.com/ https://collplant.com/technology/technology-rhcollagen/ https://collplant.com/contact/ https://collplant.com/media-room/presentations/ Примеры сайтов, которые понравились клиенту. https://inventia.life/ https://www.auroralabs.com/ В откликах укажите стоимость за главную страницу и за весь сайт отдельно. Без цены и сроков заявки не рассматриваю.

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов63 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Верстка сайта (RTL)

    Прошу откликаться в том случае, если у вас есть опыт работы с RTL сайтами. Необходимо выполнить верстку интернет -магазина. Макеты PSD. Стандартные требования, качественная responsive верстка, (Pixel Perfect), с чистым кодом. Указывайте стоимость и сроки работы. Новичков без ...

    Верстка сайта
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Верстка

    $140

    Необходимо выполнить верстку сайта. Макеты разработаны в XD. Стандартные требования, адаптивность, Perfect Pixel. Макеты исполнителю.

    Верстка сайта
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • WordPress Developer

    Требуется WordPress разработчик, для работы над текущими и новыми проектами. Почасовая оплата. Приблизительная загруженность в месяц от 40 - до 100 часов. На данный момент задача заключается в доработке WooCommerce магазина, а именно интеграция смс сервиса, работа ...

    PHPJavascriptWordPressMySQLWooCommercejQueryRESTSCSS
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Верстка сайта (Figma)

    $150

    Необходима качественная responsive верстка. (Pixel Perfect), с чистым кодом. Макеты в Figma - https://www.figma.com/file/JkfBcunJVAKXW9TqRhFeTI/Le-Bistro-quai-1 Указывайте стоимость и сроки работы.

    Верстка сайтаFigma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Натяжка на WordPress

    Необходимо выполнить натяжку сайта на CMS WordPress. Всего 8 страниц. С дизайном можно ознакомиться здесь, верстка в процессе. https://projects.invisionapp.com/share/PR119W7VBM8K#/screens/454807382?browse Требования: все поля должны редактироваться через админку с помощью плагина [b]ACF[/b]. Минимум плагинов. Предлагайте стоимость и сроки выполнения работы. ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Верстка сайта (8 страниц)

    Необходима качественная responsive верстка. (Pixel Perfect) Объем работы - 8 страниц. Обязательно указывайте сроки и стоимость работы. Макеты https://projects.invisionapp.com/share/PR119W7VBM8K#/screens/454807382?browse Срок: понедельник - вторник следующей недели.

    Верстка сайта
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Верстка 2 landing page

    Необходимо сверстать два практически одинаковых лендинга. Различия только в количестве текста. Ленды не большие, 3 блока. Верстка должна быть Pixel Perfect, чистой и адаптивной (для моб. есть макет). Присутствует форма. Макеты приложены. Указывайте стоимость и сроки работы.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Редизайн главной страницы

    Компания состоит из двух филиалов. Для одного из них уже есть готовый сайт, с современным дизайном. Необходимо выполнить легкий редизайн главной страницы,  для сайта второго филиала (на основе первого). Легкий редизайн: изменение шрифтов, цветов (цвет фона ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Верстка сайта 5 страниц (Figma)

    $100

    Здравствуйте. Необходимо реализовать верстку сайта. Общее количество страниц - 5. Макеты созданы в Figma.  Более детальная информация в личной переписке. Стоимость и срок (7 дней) реализации фиксированы.

    Верстка сайтаFigma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Создать страницу на HubSpot

    Необходимо создать страницу для сайта https://hub.permobil.com/rentals-test  на платформе HubSpot. Техническое задание приложено. Ознакомьтесь перед подачей заявки. Откликаться только тем, кто имеет опыт работы с данной системой.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка сайта (10 страниц)

    Необходима качественная responsive верстка. На макете присутствует анимация. Объем работы - 10 страниц. Обязательно указывайте сроки и стоимость работы. Макеты исполнителю.

    Верстка сайта
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Натяжка сайта на WordPress

    Необходимо выполнить натяжку сайта на CMS WordPress. Всего 7 страниц. Главная -  https://xd.adobe.com/view/8eb22941-34f0-459d-811f-d7320d7d0566-dbe1/?fullscreen О нас - https://xd.adobe.com/view/8eb22941-34f0-459d-811f-d7320d7d0566-dbe1/screen/ff6bb6bd-dc23-4e6b-8065-29fe5d9e2578?fullscreen Портфолио - https://xd.adobe.com/view/8eb22941-34f0-459d-811f-d7320d7d0566-dbe1/screen/f2c838d6-1883-41a7-a62d-a09ac3d07ce1?fullscreen Страница проекта - https://xd.adobe.com/view/8eb22941-34f0-459d-811f-d7320d7d0566-dbe1/screen/c3c6ca21-a945-4122-b56f-8b323b753d92?fullscreen Фокус - https://xd.adobe.com/view/8eb22941-34f0-459d-811f-d7320d7d0566-dbe1/screen/ff901c30-2478-4ff3-9efb-ecf44953c0f8?fullscreen Команда - https://xd.adobe.com/view/8eb22941-34f0-459d-811f-d7320d7d0566-dbe1/screen/d2794886-955f-47f7-bd8a-13a2fffef89a?fullscreen Контакты - https://xd.adobe.com/view/8eb22941-34f0-459d-811f-d7320d7d0566-dbe1/screen/d94ca8ff-68a0-4e93-b4f6-1229274e9f5a?fullscreen Требования: все поля должны редактироваться через админку с помощью плагина ACF. Минимум плагинов. Предлагайте стоимость и сроки выполнения ...

    WordPressСайт на WordPress
    Системы управления (CMS)10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка

    Необходимо выполнить верстку сайта. Всего 7 страниц. https://xd.adobe.com/view/8eb22941-34f0-459d-811f-d7320d7d0566-dbe1/?fullscreen  Адаптивная, кроссбраузерная, валидная верстка, без ошибок в консоле.  Все ховеры и преходы плавные, lite анимация. Предлагайте стоимость и сроки выполнения работы.  Заявки без оценки будут игнорироваться. Новичкам просьба не беспокоить.

    Верстка сайта
    HTML-верстка22 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка сайта

    Необходимо реализовать верстку сайта.  Адаптивная, кроссбраузерная верстка сайта по макетам. Валидная, без ошибок в консоле. Скорость сайта в зеленой границе на сервисе PageSpeed Insights. Макеты предоставлю исполнителю.

    Верстка сайта
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Натяжка верстки двух небольших магазинов на WP + WooCommerce

    Просьба оценить по отдельности и вместе. Они идентичные. Первый - CG B2C: https://xd.adobe.com/view/5f15b536-842b-484b-b7cb-3ec5fcc01d8d-0a46/ Второй - CG B2B: https://xd.adobe.com/view/90e85af1-ae9c-4d4c-bf00-3eb7b48030dc-c5bb/ Откликаться только профессионалам с отзывами и примерами работ на WooCommerce. Просьба не писать в ЛС, а также не оставлять заявки без ...

    WordPressWooCommerce
    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Необходимо реализовать перевод текста с русского на английский

    Нужно перевести текст объемом около 10-12 страниц.  Требования: владение английским языком, умение писать английскими конструкциями предложений. Текст предоставлю исполнителю.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Верстка

    Верстка небольшого лендинга. Все подробности исполнителю.  Указывайте примерную стоимость и сроки работы.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Контент для сайта адвокатов

    Необходимо для сайта адвокатов (лендинг) сделать рерайт контента. Сайт [url=http://185.195.26.141/lawyer/]http://185.195.26.141/lawyer/[/url].  Текст должен быть уникальным, грамотным и интересным. Предлагайте цены и сроки, без них заявка не рассматривается.

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад
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Отзывы фрилансеров
nikapr321
21 годРоссия
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
$150
10 баллов
2 года назад
Верстка сайта (Figma)
Оплата своевременно, всегда на связи!
Работа выполнена в срок, замечаний нет. Сотрудничеством довольна, рекомендую.
Ответный отзыв
ZaAz
25 летУкраина
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$150
10 баллов
2 года назад
Натяжка на WordPress
Всегда приятно работать с профессионалами. Четко поставленное ТЗ. Всегда на связи и готова ответить на любые вопросы. Рекомендую к сотрудничеству. Буду рад поработать еще.
Работа выполнена качественно. Ответственный исполнитель. Постоянно на связи. Сотрудничеством довольна, рекомендую.
Ответный отзыв
ivanwdev
24 годаТурция
5 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$140
10 баллов
2 года назад
Верстка
Спасибо! Всё как всегда хорошо)
Качественно выполнена работа. Продолжаем сотрудничать.
Ответный отзыв
ivanwdev
24 годаТурция
5 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$190
10 баллов
2 года назад
Верстка сайта (8 страниц)
Всё хорошо
Очень приятный и ответственный исполнитель, все правки выполнялись оперативно, рекомендую!
Ответный отзыв
ivanwdev
24 годаТурция
5 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$35
10 баллов
2 года назад
Верстка 2 landing page
Всё отлично!
Отличный исполнитель. Осталась довольна сотрудничеством.
Ответный отзыв