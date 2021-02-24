Silence_shh

Необходимо сделать ребрендинг существующего сайта https://collplant.com/. Дизайн должен быть очень инновационным и технологичным! Всего 5 страниц: https://collplant.com/ https://collplant.com/technology/technology-rhcollagen/ https://collplant.com/contact/ https://collplant.com/media-room/presentations/ Примеры сайтов, которые понравились клиенту. https://inventia.life/ https://www.auroralabs.com/ В откликах укажите стоимость за главную страницу и за весь сайт отдельно. Без цены и сроков заявки не рассматриваю.
Наталия Малык Silence_shhSilence_shh
- Дизайн сайтов63 заявкиЗакрытгод назад
Прошу откликаться в том случае, если у вас есть опыт работы с RTL сайтами. Необходимо выполнить верстку интернет -магазина. Макеты PSD. Стандартные требования, качественная responsive верстка, (Pixel Perfect), с чистым кодом. Указывайте стоимость и сроки работы. Новичков без ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт2 года назад
- $140
Необходимо выполнить верстку сайта. Макеты разработаны в XD. Стандартные требования, адаптивность, Perfect Pixel. Макеты исполнителю.Завершен2 года назад
Требуется WordPress разработчик, для работы над текущими и новыми проектами. Почасовая оплата. Приблизительная загруженность в месяц от 40 - до 100 часов. На данный момент задача заключается в доработке WooCommerce магазина, а именно интеграция смс сервиса, работа ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
- $150
Необходима качественная responsive верстка. (Pixel Perfect), с чистым кодом. Макеты в Figma - https://www.figma.com/file/JkfBcunJVAKXW9TqRhFeTI/Le-Bistro-quai-1 Указывайте стоимость и сроки работы.Завершен2 года назад
Необходимо выполнить натяжку сайта на CMS WordPress. Всего 8 страниц. С дизайном можно ознакомиться здесь, верстка в процессе. https://projects.invisionapp.com/share/PR119W7VBM8K#/screens/454807382?browse Требования: все поля должны редактироваться через админку с помощью плагина [b]ACF[/b]. Минимум плагинов. Предлагайте стоимость и сроки выполнения работы. ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен2 года назад
Необходима качественная responsive верстка. (Pixel Perfect) Объем работы - 8 страниц. Обязательно указывайте сроки и стоимость работы. Макеты https://projects.invisionapp.com/share/PR119W7VBM8K#/screens/454807382?browse Срок: понедельник - вторник следующей недели.Завершен2 года назад
Необходимо сверстать два практически одинаковых лендинга. Различия только в количестве текста. Ленды не большие, 3 блока. Верстка должна быть Pixel Perfect, чистой и адаптивной (для моб. есть макет). Присутствует форма. Макеты приложены. Указывайте стоимость и сроки работы.Завершен2 года назад
Компания состоит из двух филиалов. Для одного из них уже есть готовый сайт, с современным дизайном. Необходимо выполнить легкий редизайн главной страницы, для сайта второго филиала (на основе первого). Легкий редизайн: изменение шрифтов, цветов (цвет фона ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
- $100
Здравствуйте. Необходимо реализовать верстку сайта. Общее количество страниц - 5. Макеты созданы в Figma. Более детальная информация в личной переписке. Стоимость и срок (7 дней) реализации фиксированы.Завершен3 года назад
- $5
Необходимо перерисовать приложенный логотип в векторе. https://drive.google.com/file/d/1tWpitNCLLT_1prlbhIXBWbblVgJomPL9/view?usp=sharingЛоготипы и Знаки24 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо создать страницу для сайта https://hub.permobil.com/rentals-test на платформе HubSpot. Техническое задание приложено. Ознакомьтесь перед подачей заявки. Откликаться только тем, кто имеет опыт работы с данной системой.Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Необходима качественная responsive верстка. На макете присутствует анимация. Объем работы - 10 страниц. Обязательно указывайте сроки и стоимость работы. Макеты исполнителю.Завершен3 года назад
Необходимо выполнить натяжку сайта на CMS WordPress. Всего 7 страниц. Главная - https://xd.adobe.com/view/8eb22941-34f0-459d-811f-d7320d7d0566-dbe1/?fullscreen О нас - https://xd.adobe.com/view/8eb22941-34f0-459d-811f-d7320d7d0566-dbe1/screen/ff6bb6bd-dc23-4e6b-8065-29fe5d9e2578?fullscreen Портфолио - https://xd.adobe.com/view/8eb22941-34f0-459d-811f-d7320d7d0566-dbe1/screen/f2c838d6-1883-41a7-a62d-a09ac3d07ce1?fullscreen Страница проекта - https://xd.adobe.com/view/8eb22941-34f0-459d-811f-d7320d7d0566-dbe1/screen/c3c6ca21-a945-4122-b56f-8b323b753d92?fullscreen Фокус - https://xd.adobe.com/view/8eb22941-34f0-459d-811f-d7320d7d0566-dbe1/screen/ff901c30-2478-4ff3-9efb-ecf44953c0f8?fullscreen Команда - https://xd.adobe.com/view/8eb22941-34f0-459d-811f-d7320d7d0566-dbe1/screen/d2794886-955f-47f7-bd8a-13a2fffef89a?fullscreen Контакты - https://xd.adobe.com/view/8eb22941-34f0-459d-811f-d7320d7d0566-dbe1/screen/d94ca8ff-68a0-4e93-b4f6-1229274e9f5a?fullscreen Требования: все поля должны редактироваться через админку с помощью плагина ACF. Минимум плагинов. Предлагайте стоимость и сроки выполнения ...Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо выполнить верстку сайта. Всего 7 страниц. https://xd.adobe.com/view/8eb22941-34f0-459d-811f-d7320d7d0566-dbe1/?fullscreen Адаптивная, кроссбраузерная, валидная верстка, без ошибок в консоле. Все ховеры и преходы плавные, lite анимация. Предлагайте стоимость и сроки выполнения работы. Заявки без оценки будут игнорироваться. Новичкам просьба не беспокоить.HTML-верстка22 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо реализовать верстку сайта. Адаптивная, кроссбраузерная верстка сайта по макетам. Валидная, без ошибок в консоле. Скорость сайта в зеленой границе на сервисе PageSpeed Insights. Макеты предоставлю исполнителю.Завершен3 года назад
Просьба оценить по отдельности и вместе. Они идентичные. Первый - CG B2C: https://xd.adobe.com/view/5f15b536-842b-484b-b7cb-3ec5fcc01d8d-0a46/ Второй - CG B2B: https://xd.adobe.com/view/90e85af1-ae9c-4d4c-bf00-3eb7b48030dc-c5bb/ Откликаться только профессионалам с отзывами и примерами работ на WooCommerce. Просьба не писать в ЛС, а также не оставлять заявки без ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно перевести текст объемом около 10-12 страниц. Требования: владение английским языком, умение писать английскими конструкциями предложений. Текст предоставлю исполнителю.Переводы1 исполнительЗавершен3 года назад
Верстка небольшого лендинга. Все подробности исполнителю. Указывайте примерную стоимость и сроки работы.Завершен4 года назад
Необходимо для сайта адвокатов (лендинг) сделать рерайт контента. Сайт [url=http://185.195.26.141/lawyer/]http://185.195.26.141/lawyer/[/url]. Текст должен быть уникальным, грамотным и интересным. Предлагайте цены и сроки, без них заявка не рассматривается.Рерайтинг1 исполнительЗавершен4 года назад