Silence_shh

Просьба оценить по отдельности и вместе. Они идентичные. Первый - CG B2C: https://xd.adobe.com/view/5f15b536-842b-484b-b7cb-3ec5fcc01d8d-0a46/ Второй - CG B2B: https://xd.adobe.com/view/90e85af1-ae9c-4d4c-bf00-3eb7b48030dc-c5bb/ Откликаться только профессионалам с отзывами и примерами работ на WooCommerce. Просьба не писать в ЛС, а также не оставлять заявки без ...