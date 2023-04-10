nikapr321

Александр nikapr321

 
23 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Фронтендер

Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript, jQuery.

Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

Связь:

Ответственность:

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- даю консультации по макету

- всегда на связи

Род занятий:

- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD

- Адаптивность

- CSS3

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), Vue, React, Laravel, jQuery, SCSS, Flexbox, БЭМ, WordPress.

Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом:

WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.

#3MODX
#19Bootstrap
#27JavaScript
#28CSS
#34Адаптивная верстка
#36Интеграция верстки
#40HTML
#41Node.js
#55Верстка сайтов
#66Доработка сайтов
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#274
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
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Отзывы заказчиков

donik_02729
Дониёр 
25 лет
2 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
1 отзыв
$150
9 баллов
2 года назад
Нужно сверстать сайт очень легкий
CSSFigmaHTMLJavaScriptАдаптивная версткаВерстка сайтов
Хорошо выполнил работы
Оплата вовремя, всегда на связи!
Ответный отзыв
andreevnak2020
Софья 
29 лет
4 года в сервисе
Была
8 часов назад
$100
10 баллов
2 года назад
Натяжка + доп. работы по разработке
WordPressДоработка сайтовИнтеграция верстки
Уже второй раз работаю с данным исполнителем, все делает быстро, качественно и учитывает все пожелания. Очень приятно работать, рекомендую.
Всегда на связи, оплата вовремя!
Ответный отзыв
andreevnak2020
Софья 
29 лет
4 года в сервисе
Была
8 часов назад
$200
10 баллов
2 года назад
Адаптивная верстка
WordPressАдаптивная верстка
Отличный исполнитель, верстку на сайте сделал хорошо, даже с дополнительными доработками. Отвечает оперативно, работа понравилась, будем сотрудничать еще!
Всегда на связи, оплата вовремя!
Ответный отзыв
smartartcoder
Петр 
33 года
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад
$5
10 баллов
2 года назад
Сделать верстку макетов в фигме
FigmaВерстка сайтов
Рекомендую к сотрудничеству, выполнено качественно и оперативно, работаем далее!
Всегда на связи, оплата вовремя!
Ответный отзыв
smartartcoder
Петр 
33 года
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад
$150
10 баллов
2 года назад
Вёрстка 1 страницы
BootstrapCSSHTMLJavaScript
Рекомендую к сотрудничеству! ответственный исполнитель!
Оплата вовремя, всегда на связи!
Ответный отзыв
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HTML-верстка
57 отзывов
$5/час
от $70от 2 дней
нет рейтинга