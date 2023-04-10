Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript, jQuery.
Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!
Связь:
E-mail: [email protected]
Телеграм: @Zilero_Frilans
телефон: 89506830672
Ответственность:
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- даю консультации по макету
- всегда на связи
Род занятий:
- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD
- Адаптивность
- CSS3
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), Vue, React, Laravel, jQuery, SCSS, Flexbox, БЭМ, WordPress.
Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом:
WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.
Портфолио
- Apex Legens94 просмотра
- Агентство Согласования Перепланировки229 просмотров
- L.N Print537 просмотров
- Nayada Class Technology409 просмотров
- Drafts108 просмотров
- Shtukatur35 просмотров
- Аутсорсинговый контактный центр141 просмотр
- IvenDo59 просмотров
- Мебель53 просмотра
- Flowers38 просмотров
- Dietary252 просмотра
- Патент76 просмотров