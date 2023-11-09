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Программист MODX – это специалист, обладающий глубокими знаниями в создании и настройке сайтов на основе популярной CMS MODX. MODX является мощной и гибкой системой управления контентом, позволяющей создавать сайты различной сложности, начиная от простых лендингов и блогов, и заканчивая крупными корпоративными порталами. Работа с MODX требует понимания HTML, CSS, JavaScript, PHP и баз данных.

Услуги программиста MODX

  • Разработка сайтов на MODX

    Программисты MODX способны создавать сайты разной сложности, начиная от адаптивных и универсальных до высоконагруженных интернет-магазинов.

  • Настройка и оптимизация

    Опытные специалисты могут настроить систему MODX для максимальной производительности, улучшения SEO-показателей и безопасности сайта.

  • Расширение функционала

    Программисты MODX разрабатывают дополнительные модули, плагины и компоненты для уникализации функционала сайта под нужды клиента.

  • Техническая поддержка

    Помощь в исправлении ошибок, обновлении системы и консультирование по вопросам, связанным с работой MODX.

Обязанности программиста MODX

Работа программиста MODX требует выполнения разнообразных задач, включая:

  • Разработка

    Создание и адаптация дизайна, верстка, программирование функционала сайта.

  • Оптимизация

    Улучшение производительности, скорости загрузки, SEO-оптимизация.

  • Поддержка

    Решение проблем, обновление и поддержка функционала сайта, консультирование клиентов.

  • Тестирование

    Проверка работоспособности новых компонентов и функций, отладка кода.