Нужно провести доработку сайта. Внести дополнения в способы управления сайтом через админку.
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Программист MODX – это специалист, обладающий глубокими знаниями в создании и настройке сайтов на основе популярной CMS MODX. MODX является мощной и гибкой системой управления контентом, позволяющей создавать сайты различной сложности, начиная от простых лендингов и блогов, и заканчивая крупными корпоративными порталами. Работа с MODX требует понимания HTML, CSS, JavaScript, PHP и баз данных.
Услуги программиста MODX
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Разработка сайтов на MODX
Программисты MODX способны создавать сайты разной сложности, начиная от адаптивных и универсальных до высоконагруженных интернет-магазинов.
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Настройка и оптимизация
Опытные специалисты могут настроить систему MODX для максимальной производительности, улучшения SEO-показателей и безопасности сайта.
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Расширение функционала
Программисты MODX разрабатывают дополнительные модули, плагины и компоненты для уникализации функционала сайта под нужды клиента.
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Техническая поддержка
Помощь в исправлении ошибок, обновлении системы и консультирование по вопросам, связанным с работой MODX.
Обязанности программиста MODX
Работа программиста MODX требует выполнения разнообразных задач, включая:
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Разработка
Создание и адаптация дизайна, верстка, программирование функционала сайта.
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Оптимизация
Улучшение производительности, скорости загрузки, SEO-оптимизация.
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Поддержка
Решение проблем, обновление и поддержка функционала сайта, консультирование клиентов.
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Тестирование
Проверка работоспособности новых компонентов и функций, отладка кода.
- MODXСистемы управления (CMS)5 заявокОткрыт12 дней назад
Есть готовый сайт на cms modx. Нужно внести правки. Примерно на полдня работы. В заявке указывайте сумму и срок.MODXСистемы управления (CMS)5 заявокОткрыт16 дней назад
Требуются мелкие доработки и правки - редактирование шаблонов, наполнение имеющимся контентом и тд.MODXСистемы управления (CMS)3 заявкиОткрыт18 дней назад
Специалист modx, поправить сайт. 1. Возможность смотреть изображения не заходя в карточку товара (внизу можно пролистывать). Пример: https://cloud.mail.ru/public/q3WF/SXwPyaJQW 2. Полное написание наименования товара + указание размеров, кода, артикула. Пример: https://cloud.mail.ru/public/JaW1/Z4BNE1vKP 3. Добавление/удаление ...MODXОткрыт25 дней назад
- $100
Есть готовый сайт на MODX Revolution 2.8.5-pl, есть готовый макет в фигме, нужно перенести новое оформление из макетов на шаблон сайта. Блоки, изображения, логотипы и всё остальное. новый макет и дизайн тут: https://www.figma.com/file/eABeg6s7uarNIxjdIv80jt/%D0%9C%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%95%D0%9D%D0%A1%D0%98%D0%A2?type=design&node-id=0-1&mode=design ...MODXСистемы управления (CMS)4 заявкиОткрытмесяц назад
- $100
На сайт MODX необходимо интегрировать библиотеку Barba.js для ajax переключения страниц. Основная цель - это работа плеера на сайте без прерывания. Музыка должна играть безперерывно при переходе по страницам. Частично задача сделана, но при переключении ...MODXAjaxСистемы управления (CMS)нет заявокОткрытмесяц назад
Требуется внести правки на сайте, ТЗ ниже: Нужно скопировать полностью один раздел новостей (Страница с карточками и вложенная страница) На формах обратной связи где стоит согласие с персональными данными, нужно добавить ссылку на ...WordPressFigmaMODXСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен24 дня назад
Здравствуйте Сайт после переноса на другой домен некорректно работает. Нужна помощь в восстановленииMODXВеб-программирование7 заявокЗакрыт20 дней назад
Добрый день! Ищем специалистов, которые могли бы внести определённое количество корректировок на сайте, сделанном в ModX. Полное описание корректировок указано в прикреплённом файле Сайт: https://finnkoti.ru От ...MODXЗакрыт22 дня назад
Добрый день Необходимо доработать и внести изменения в верстку сайта на MODx. Вышлю всю подробности потенциальному заказчику в личных сообщениях. СпасибоВерстка сайтаMODXСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт23 дня назад
Нужен человек который знаком с Modx. есть сайт MODX + Minishop + Babel 2 языка на контекстах характеристики выводятся снипетом msOptions перевод характеристик прописаны в словарях минишопа. надо сделать вывод сгрупированных ...MODXСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт23 дня назад
- $15
Тз: требуется ремонт сайта, очистка сайта от вируса. Также нужна в дальнейшем поддержка и помощь в наполнении сайта. Сайт был создан на движке MODX В данный момент сайт по неизвестным нам причинам не работаетMODXНаполнение сайтов7 заявокЗакрытмесяц назад
- $50
MODx доработка сайта, задачи на сегодня Техническое задание пришлю файлом в ТГ Сроки сегодня до вечера позднего Бюджет 50$ оплата по факту готовности всех задач Оставляйте Ваш телеграмм для связиMODXВеб-программирование4 заявкиЗакрытмесяц назад
Нужен человек который работал c Modx и имел дело с мультиязычными сайтами. Итернет магазин (готовая сборка) связка MODX 2.8 + Minishop 2.5 + добавленный Babel 3.1.1 На контекстах создано 2 языка. ...MODXВеб-программирование2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $50
MODx доработка сайта, задачи на сегодня Техническое задание пришлю файлом в ТГ Сроки сегодня до вечера позднего Бюджет 50$ оплата по факту готовности всех задач Оставляйте Ваш телеграмм для связиMODXСистемы управления (CMS)6 заявокЗакрыт2 месяца назад
Кнопки в шапке с выпадающим меню не выдают полное меню, а переносят сразу на первую страницу. Изменить title сайта на «FINNKOTi l Дома счастливых семей» Убрать ...MODXСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен2 месяца назад
- $45
MODx доработка сайта, задачи на сегодня Техническое задание пришлю файлом в ТГ Сроки сегодня до вечера Бюджет 45$ оплата по факту готовности всех задач Оставляйте Ваш телеграмм для связиMODXВеб-программирование4 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $30
MODx доработка сайта, задачи на сегодня Техническое задание пришлю файлом в ТГ Сроки сегодня до вечера Бюджет 30$ оплата по факту готовности всех задач Оставляйте Ваш телеграмм для связиMODXВеб-программирование1 заявкаЗакрыт2 месяца назад
- $8000
Потрібно доробити адмінку та візуальну частину. Якщо у вас є релевантний досвід - одразу скидуйте кейси ТЗ надам реальному виконавцю.MODXЗакрыт2 месяца назад
Добрый день! Необходим специалист, который сможет обновить все необходимые движки и виджеты сайта, проверить необходимую защиту и провести административную работу, направленную на бесперебойную работу сайта. Так же необходимо поменять ...MODXВеб-программирование2 заявкиЗакрыт2 месяца назад