Правки сайта на MODX

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки197 просмотров

Напишите если у вас есть опыт с веб-дизайном данной CMS, требуется сделать визуальные правки вёрстки немного устаревшего сайта. В одном разделе сделать аккуратную верстку, сделать блоки, слайдеры и т.д. - нужно сделать со вкусом и аккуратностью.

Срок выполнения: день-два.

CSSHTMLMODXВерстка сайтовДоработка сайтов
месяц назад
guest_1740401539179
2 месяца в сервисе
Был
21 день назад

Выбранный исполнитель

magamochka
Степан 
19 лет
2 месяца в сервисе
Был
6 дней назад
месяц назад
$30
2 дня
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
не отправил деньги

Заявки фрилансеров

Максим
 
35 лет
10 месяцев в сервисе
Был
день назад
1 отзыв
месяц назад
magamochka
Степан 
19 лет
2 месяца в сервисе
Был
6 дней назад
месяц назад