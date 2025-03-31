Требуется оптимизация работы сайта на платформе Wordpress с использованием Woocommerce. Объем потребляемых процессорных минут должен быть снижен до 80, а использование оперативной памяти - до 600 Мб. Необходим анализ тяжелых запросов и оптимизация их обработки для улучшения производительности и устранения проблем с хостингом.
Правки сайта на MODX
Напишите если у вас есть опыт с веб-дизайном данной CMS, требуется сделать визуальные правки вёрстки немного устаревшего сайта. В одном разделе сделать аккуратную верстку, сделать блоки, слайдеры и т.д. - нужно сделать со вкусом и аккуратностью.
Срок выполнения: день-два.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 дней назад
- $50
Требуется изменить класс xlsxDataFormatter на OdsDataFormatter в существующем коде, работающем с библиотекой apache.poi. Необходимо заменить логику создания xlsx файла на логику создания файла формата ods. Срок выполнения - до завтра вечера, бюджет 5 тыс. рублей. Используйте любую подходящую библиотеку для работы с форматом ODS.Закрыт9 дней назад
Необходимо разработать бота с медитациями, который будет включать информацию о мастере, выпадающий список медитаций, окно с реквизитами и ссылками на оплату. Также требуется возможность ввода кода от партнера для получения скидки, а медитации должны быть представлены в виде аудиофайлов без возможности скачивания.Веб-программирование12 заявокЗакрыт9 дней назад
- $20
Необходимо доработать и сверстать одну страницу на платформе Tilda. Ищем специалиста с опытом веб-программирования и навыками работы с данной платформой для выполнения задачи.Закрытмесяц назад
- $10
Нужен фронтенд разработчик для создания веб-приложения на Angular. Ожидается сборка фронтенда и реализация функционала. Задача требует опытного специалиста в разработке интерфейсов.Завершенмесяц назад
Требуется разработка модульного ПО на Python, включающего трекер новостей из Twitter, оценку вирусности с помощью ChatGPT и создание мемекоина. Исполнитель должен уметь работать со сторонними API, реализовать функционал для отслеживания твитов, оценки их вирусности и автоматизации создания мемекоина. Интерфейс должен быть простым и удобным, с разделением на три модуля.Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 дней назад
Создание веб-калькулятора для расчета стоимости модульных котельных на основе готового Excel-калькулятора. Задачи включают анализ и доработку Excel-файла, перенос логики расчета в веб-формат, реализацию личного кабинета и безопасность данных. Требуется разработка интерфейса, адаптивный дизайн и интеграция с сайтами. Общий срок выполнения — около 6 недель.Веб-программирование11 заявокЗакрыт9 дней назад
Создайте рекламный лендинг, состоящий из 6 блоков. Необходимо разработать привлекательный и функциональный дизайн, соответствующий современным требованиям веб-программирования.Закрыт9 дней назад
- $200
Требуется доработка приложения на React Native для приема вызовов с использованием SIP. Необходимо обеспечить стабильную работу аудио и видео по Wi-Fi и мобильному интернету. Устранить существующие проблемы, такие как отсутствие звука на домофоне и нестабильное видео.Закрыт9 дней назад
- $60
Требуется настроить дочерние сайты на поддоменах в WP multisite для использования шаблонов из Theme Builder родительского сайта на Elementor. Необходимо обеспечить автоматическое обновление шаблонов при изменении на родительском сайте, чтобы все дочерние сайты синхронизировались с новыми настройками.Закрытмесяц назад