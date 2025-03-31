Правки сайта на MODX

Требуется разработка модульного ПО на Python, включающего трекер новостей из Twitter, оценку вирусности с помощью ChatGPT и создание мемекоина. Исполнитель должен уметь работать со сторонними API, реализовать функционал для отслеживания твитов, оценки их вирусности и автоматизации создания мемекоина. Интерфейс должен быть простым и удобным, с разделением на три модуля.