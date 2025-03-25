Исполнитель должен уметь работать со сторонним API и понимать принципы парсинга twitter...



Модуль 1: Трекер новостей из Twitter

•Используем сторонние сервисы, предоставляющие API Twitter (https://rapidapi.com/Lundehund/api/twitter-x-api / https://github.com/d60/twikit или другой на ваш выбор ).

•Указываем список аккаунтов Twitter для отслеживания.

•Каждые 5-60 секунд проверяем обновления в указанных аккаунтах.

•При появлении нового твита/ретвита:

- Выводит пост в общую ленту трекера.

- Сохраняет ссылку на этот твит.

- Сохраняет изображение из твита (если есть).

- Если в твите есть видео, но нет изображения — делает скриншот видео.

•Передает данные в Модуль 2.



Модуль 2: Оценка вирусности новости

•Подключен к ChatGPT через API.

•Получает данные:

- Имя автора.

- Текст твита/ретвита.

- Текст с изображения (распознает автоматически).

- Сохраненное изображение или скриншот видео.

- Ссылку на источник.

•Оценивает вирусность твита по шкале от 0 до 100% для определения его потенциала .

•Генерирует название и тикер мемекоина.

•Передает все данные в Модуль 3



Модуль 3: Создание мемекоина

•Подключен через сторонний API к pump.fun.

•После оценки вирусности твитов пользователь принимает решение о создании мемекоина.

•Пользователь выбирает нужный твит, и модуль отправляет данные в pump.fun для автоматического создания мемекоина



Интерфейс

Простой и понятный, с разделением на три части:

1.Лента новостей из модуля 1

2.Новости с оценкой ChatGPT

3.Лог создания мемекоина

Все нюансы и вопросы в ЛС.