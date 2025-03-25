Создание веб-калькулятора для расчета стоимости модульных котельных на основе готового Excel-калькулятора. Задачи включают анализ и доработку Excel-файла, перенос логики расчета в веб-формат, реализацию личного кабинета и безопасность данных. Требуется разработка интерфейса, адаптивный дизайн и интеграция с сайтами. Общий срок выполнения — около 6 недель.
Модульное ПО на Python
Исполнитель должен уметь работать со сторонним API и понимать принципы парсинга twitter...
Модуль 1: Трекер новостей из Twitter
•Используем сторонние сервисы, предоставляющие API Twitter (https://rapidapi.com/Lundehund/api/twitter-x-api / https://github.com/d60/twikit или другой на ваш выбор ).
•Указываем список аккаунтов Twitter для отслеживания.
•Каждые 5-60 секунд проверяем обновления в указанных аккаунтах.
•При появлении нового твита/ретвита:
- Выводит пост в общую ленту трекера.
- Сохраняет ссылку на этот твит.
- Сохраняет изображение из твита (если есть).
- Если в твите есть видео, но нет изображения — делает скриншот видео.
•Передает данные в Модуль 2.
Модуль 2: Оценка вирусности новости
•Подключен к ChatGPT через API.
•Получает данные:
- Имя автора.
- Текст твита/ретвита.
- Текст с изображения (распознает автоматически).
- Сохраненное изображение или скриншот видео.
- Ссылку на источник.
•Оценивает вирусность твита по шкале от 0 до 100% для определения его потенциала .
•Генерирует название и тикер мемекоина.
•Передает все данные в Модуль 3
Модуль 3: Создание мемекоина
•Подключен через сторонний API к pump.fun.
•После оценки вирусности твитов пользователь принимает решение о создании мемекоина.
•Пользователь выбирает нужный твит, и модуль отправляет данные в pump.fun для автоматического создания мемекоина
Интерфейс
Простой и понятный, с разделением на три части:
1.Лента новостей из модуля 1
2.Новости с оценкой ChatGPT
3.Лог создания мемекоина
Все нюансы и вопросы в ЛС.
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