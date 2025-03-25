Требуется доработка приложения на React Native для приема вызовов с использованием SIP. Необходимо обеспечить стабильную работу аудио и видео по Wi-Fi и мобильному интернету. Устранить существующие проблемы, такие как отсутствие звука на домофоне и нестабильное видео.
Дизайн лендинга
Необходим рекламный лендинг на 6 блоков
Заявки фрилансеров
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