Team lead/project leader

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок186 просмотров

Требования к кандидату на роль тимлида в IT-стартапе

1. Технические навыки

• Глубокие знания одного из основных стэков: (например, JavaScript (Node.js, React/Vue), Python (Django, FastAPI), Java (Spring), Go и т. д.)

• Опыт проектирования архитектуры ПО: понимание принципов SOLID, DDD, микросервисной архитектуры

• Знание DevOps-практик: CI/CD, Docker, Kubernetes, Terraform, облачные сервисы (AWS, GCP, Azure)

• Опыт работы с базами данных: SQL (PostgreSQL, MySQL) и NoSQL (MongoDB, Redis)

• Навыки написания тестов: unit, integration, e2e

• Понимание безопасности в разработке: защита API, работа с токенами, OWASP Top 10

2. Опыт работы и управление командой

• Опыт в стартапах или быстрых итерационных разработках

• Управление командой разработчиков (от 3-5 человек)

• Опыт проведения code review и наставничества

• Понимание Agile/Scrum/Kanban процессов

3. Soft skills

• Предпринимательский подход: умение балансировать между техническими решениями и бизнес-целями

• Адаптивность: умение быстро принимать решения в условиях неопределенности

• Коммуникация: способность договариваться с бизнесом, заказчиками и командой

• Проактивность: готовность не только выполнять задачи, но и предлагать улучшения

4. Бонусы (необязательно, но желательно)

• Опыт работы с AI/ML, Blockchain или IoT

• Опыт масштабирования приложений и работы с высоконагруженными системами

• Опыт привлечения инвестиций или работы с венчурными фондами

DjangoFastAPIGoJavaJavaScriptNode.jsPythonReactSQLVue.jsБлокчейн
месяц назад
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