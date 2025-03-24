Требуется доработка двух сайтов на WordPress, включая создание системы выдачи товаров с использованием API и интеграцию платежных систем. Необходима реализация управления товарами, уведомлений для пользователей, мониторинга остатков и партнерской программы. Также нужно обновить разделы
Team lead/project leader
Требования к кандидату на роль тимлида в IT-стартапе
1. Технические навыки
• Глубокие знания одного из основных стэков: (например, JavaScript (Node.js, React/Vue), Python (Django, FastAPI), Java (Spring), Go и т. д.)
• Опыт проектирования архитектуры ПО: понимание принципов SOLID, DDD, микросервисной архитектуры
• Знание DevOps-практик: CI/CD, Docker, Kubernetes, Terraform, облачные сервисы (AWS, GCP, Azure)
• Опыт работы с базами данных: SQL (PostgreSQL, MySQL) и NoSQL (MongoDB, Redis)
• Навыки написания тестов: unit, integration, e2e
• Понимание безопасности в разработке: защита API, работа с токенами, OWASP Top 10
2. Опыт работы и управление командой
• Опыт в стартапах или быстрых итерационных разработках
• Управление командой разработчиков (от 3-5 человек)
• Опыт проведения code review и наставничества
• Понимание Agile/Scrum/Kanban процессов
3. Soft skills
• Предпринимательский подход: умение балансировать между техническими решениями и бизнес-целями
• Адаптивность: умение быстро принимать решения в условиях неопределенности
• Коммуникация: способность договариваться с бизнесом, заказчиками и командой
• Проактивность: готовность не только выполнять задачи, но и предлагать улучшения
4. Бонусы (необязательно, но желательно)
• Опыт работы с AI/ML, Blockchain или IoT
• Опыт масштабирования приложений и работы с высоконагруженными системами
• Опыт привлечения инвестиций или работы с венчурными фондами
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование11 заявокЗакрыт10 дней назад
Необходима разработка веб-приложения (мини CRM-системы) с интеграцией WhatsApp для автоматического уведомления клиентов о статусе груза. Предусмотрены функции управления грузами, триггеры для уведомлений и звонков, а также интуитивно понятный интерфейс. Интеграция с приложением Фейшу для синхронизации данных и возможность фильтрации грузов по статусам.Веб-программирование16 заявокЗакрыт10 дней назад
- $100
Требуется разработать Telegram-бота, который будет интегрироваться с Instagram API. Бот должен находить аккаунты по заданным запросам, собирать их статистику и предоставлять необходимые данные. Ожидается качественная реализация функционала для работы с API и обработки информации.Веб-программирование8 заявокЗакрыт10 дней назад
Требуется доработка сайта на платформе WIX для информационного портала о казино. Необходимо реализовать редизайн, добавить карусели для разделов провайдеров, бонусов и слотов, а также создать скрытые разделы для будущего использования. Важно привести все разделы к единому дизайну и обеспечить удобство редактирования контента. Подготовлено информационное наполнение для всех разделов.Веб-программирование1 исполнительЗакрытмесяц назад
Необхідно усунути проблему з функціонуванням корзини на сайті WordPress в українській версії. Очікується діагностика та виправлення помилок для відновлення роботи корзини.Веб-программирование9 заявокЗакрыт10 дней назад
Требуется натянуть верстку на скрипт и настроить систему управления контентом Joomla. Идеальный кандидат должен иметь опыт в веб-программировании и знание работы с Joomla.Веб-программирование7 заявокЗакрыт11 дней назад
Разработка теста для проверки кандидатов на позицию Tech Lead. Тест должен оценивать знания HTML, CSS, JS, PHP и умение работать с Telegram API. Ожидается, что кандидаты смогут в течение 40-50 минут создать лендинг, очистить код и реализовать простую форму ввода данных. Предлагается оплата за создание теста и техническое интервью с кандидатами.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 дней назад
Необходимо исправить проблемы с шаблоном CyberStore для OpenCart 2.3. При попытке доступа к настройкам шаблона возникают ошибки, админка и сайт зависают, а расширения не работают. Требуется анализ и устранение неполадок для нормальной работы администрирования и сайта.Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 дней назад
- $100
Требуется оптимизировать Python-скрипт на Selenium, который используется для публикации продуктов. Скрипт закрывается через 5 минут работы. Необходимо выявить и устранить причину сбоя для обеспечения стабильной работы.Веб-программирование10 заявокЗакрытмесяц назад
- $500
Требуется верстка и натяжка нового дизайна для сайта на PHP-шаблоне. В проект входит верстка, натяжка и правки. Подробности указаны в техническом задании.Веб-программирование5 заявокЗакрытмесяц назад