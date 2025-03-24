Требуется доработка сайта на платформе WIX для информационного портала о казино. Необходимо реализовать редизайн, добавить карусели для разделов провайдеров, бонусов и слотов, а также создать скрытые разделы для будущего использования. Важно привести все разделы к единому дизайну и обеспечить удобство редактирования контента. Подготовлено информационное наполнение для всех разделов.