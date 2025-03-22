Improve python script on selenium

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Закрыт10 заявок264 просмотра

I have a python script on selenium for publishing products on https://playerok.com and it closes after 5 minutes of operation

PythonSeleniumОптимизация кода
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