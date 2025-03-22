Необходима замена или переработка рулетки на JavaScript для платформы play2x. Задача включает внедрение пользовательских настроек и изменение алгоритма работы рулетки. Если замена не возможна, требуется разработка новой рулетки с интеграцией в скрипт play2x. Настройки должны храниться в конфигурационном файле. Оригинальный код может быть обфусцирован, требует анализа.