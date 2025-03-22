Завершить интеграцию OneSignal Web Push и DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок299 просмотров

У меня настроены Push уведомления через сервис OneSignal с SDK v16. Необходимо написать скрипт сохранения таблицу в MySQL Subscription ID из OneSignal и User_ID из DLE, чтобы я мог настроить персональные уведомления для пользователей.

DLEMySQLНаписание скриптовСоздание таблиц
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