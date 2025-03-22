Требуется разработать скрипт для сложного заполнения формы с использованием Selenium. Необходимо обеспечить решение капчи за 0,2-0,3 секунды и организовать многопоточность с прокси. Время на заполнение и отправку формы не должно превышать 2 секунд. Имеется видео попыток и код страниц для анализа. Ожидается полная имитация устройства и возможность выхода на форму в обход страницы доступных дат.