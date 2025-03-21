Требуется доработка интеграции с Wildberries (API)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок288 просмотров

Описание задачи:

Необходимо доработать существующее решение для передачи остатков товаров на маркетплейс Wildberries. Задача включает работу с API Wildberries, SQL.  

 

Что нужно сделать:

Необходимо доработать существующее решение для передачи остатков товаров на маркетплейс Wildberries. В текущей реализации остатки передаются только для WB FBS. Требуется внести изменения, чтобы при появлении остатков на WB FBO остатки на WB FBS автоматически передавались как 0.

SQLИнтеграция API
месяц назад
guest_1742553310743
месяц в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
11 часов назад
19 дней назад
Михаил
 
23 года
4 месяца в сервисе
Был
6 часов назад
1 отзыв
21 день назад
Ильдар
 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
3 часа назад
92 отзыва(-1)
месяц назад
Максим
 
35 лет
10 месяцев в сервисе
Был
день назад
1 отзыв
месяц назад
Коля
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
час назад
48 отзывов
месяц назад
Искандер
 
16 лет
4 месяца в сервисе
Был
19 часов назад
месяц назад
Виталий
 
37 лет
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
месяц назад
Евгений
 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
11 минут назад
558 отзывов(-1)
месяц назад
ТОП-5
Веб-программирование