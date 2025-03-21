Описание задачи:

Необходимо доработать существующее решение для передачи остатков товаров на маркетплейс Wildberries. Задача включает работу с API Wildberries, SQL.

Что нужно сделать:

Необходимо доработать существующее решение для передачи остатков товаров на маркетплейс Wildberries. В текущей реализации остатки передаются только для WB FBS. Требуется внести изменения, чтобы при появлении остатков на WB FBO остатки на WB FBS автоматически передавались как 0.