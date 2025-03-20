Создание бота для регисестраи

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Закрыт9 заявок276 просмотров

Создать бот для автоматического бронирования электронной очереди на сайте Регистрация происходит грузовиков в очередь на границу и когда не приезжает машина или освобождается место , то выбрасывает дата регистрации, нужно или сразу поставить в очередь машину или чтоб поступил сигнал о появившиеся дате

Создание ботов
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