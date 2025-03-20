Создать бот для автоматического бронирования электронной очереди на сайте Регистрация происходит грузовиков в очередь на границу и когда не приезжает машина или освобождается место , то выбрасывает дата регистрации, нужно или сразу поставить в очередь машину или чтоб поступил сигнал о появившиеся дате