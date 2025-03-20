Функционал сравнения страниц на WP php

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок27 просмотров

1.) Сделать сравнение страниц ЖК на сайте моснедвиж.рф. При сравнение должны формироваться отдельные URL и тайтлы с seo описанием. Пример ЖК Краснофлоткий или ЖК ГОРКИ парк - сравнить на моснедвиж.рф

2) сделать тип записи "район" сделaть сравнение районов по параметрам также с генерацией тайтлов

Сравнение должно выглядеть также как сравнение товаров в интернете магазине

PHPWordPress
месяц назад
Konnovan
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