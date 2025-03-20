Необходим бот для автоматического бронирования очереди на указанном сайте. Задача требует навыков веб-программирования для реализации функционала. Ожидается эффективное и быстрое выполнение работы.
Функционал сравнения страниц на WP php
1.) Сделать сравнение страниц ЖК на сайте моснедвиж.рф. При сравнение должны формироваться отдельные URL и тайтлы с seo описанием. Пример ЖК Краснофлоткий или ЖК ГОРКИ парк - сравнить на моснедвиж.рф
2) сделать тип записи "район" сделaть сравнение районов по параметрам также с генерацией тайтлов
Сравнение должно выглядеть также как сравнение товаров в интернете магазине
Заявки фрилансеров
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