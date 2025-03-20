Функционал сравнения страниц на WP php

1.) Сделать сравнение страниц ЖК на сайте моснедвиж.рф. При сравнение должны формироваться отдельные URL и тайтлы с seo описанием. Пример ЖК Краснофлоткий или ЖК ГОРКИ парк - сравнить на моснедвиж.рф

2) сделать тип записи "район" сделaть сравнение районов по параметрам также с генерацией тайтлов

Сравнение должно выглядеть также как сравнение товаров в интернете магазине