Требуется доработка существующего Python-скрипта, использующего библиотеку Telethon. Необходимо реализовать сохранение текста сообщений с разметкой (markdown или html), ссылками, эмодзи и прикрепленными изображениями в базе данных SQLite. Изображения должны храниться в директории рядом со скриптом, а имена файлов записываться в базу данных.
Маркетплейс
1. Обзор проекта
Онлайн-маркетплейс для покупки и продажи мебели между частными лицами. Платформа должна иметь структуру, аналогичную eBay, позволяя пользователям создавать аккаунты, размещать товары, общаться и безопасно совершать сделки.
2. Ключевые возможности и функционал
2.1. Управление пользователями
✅ Регистрация и вход
Регистрация по электронной почте и паролю
Подтверждение номера телефона (OTP)
✅ Профили пользователей
Фото профиля и биография
Контактная информация (опциональные настройки видимости)
Рейтинги и отзывы о пользователях
История предыдущих покупок и продаж на платформе
✅ Верификация продавцов
Процедура KYC (знай своего клиента) для доверия и безопасности
Значок подтвержденного продавца
✅ Панель управления пользователя
Отслеживание активных и завершенных объявлений
Управление заказами (для покупателей и продавцов)
Настройки платежей и вывода средств
2.2. Размещение товаров
✅ Создание объявления
Название, описание, цена
Загрузка нескольких изображений (оптимизированных для быстрой загрузки)
Выбор категории и состояния товара (новый, бывший в употреблении, восстановленный)
✅ Управление объявлениями
Редактирование и обновление объявлений
Возможность пометить товар как «Продано» или «Ожидает»
✅ Продвижение объявлений (Премиум-функция для будущих обновлений)
Платная реклама для повышения видимости
Выделенные объявления на главной странице
2.3. Поиск и фильтры
✅ Расширенный поиск
Поиск по ключевым словам
Автоматические подсказки
✅ Фильтрация и сортировка
Категории и подкатегории (диваны, кровати, столы и т.д.)
Ценовой диапазон
Самые новые объявления
Состояние товара (новый/б.у.), срок использования
Расположение (карта и фильтр по районам)
Рейтинг продавца
✅ Список желаний/избранное
Возможность сохранять объявления для последующего просмотра
2.4. Транзакции и платежная система
✅ Способы оплаты
Наложенный платёж (оплата при доставке)
Онлайн-платежи (Stripe, PayTabs или локальные платёжные шлюзы для безопасных транзакций)
✅ Безопасная система эскроу
Продавец подтверждает отправку товара
Покупатель подтверждает получение товара
Средства освобождаются после подтверждения доставки
✅ Комиссии и сборы
Платформа взимает небольшую комиссию с продаж
Динамическое ценообразование для премиум-объявлений
Бизнес-аккаунты имеют пониженную комиссию, но фиксированную ежемесячную плату
✅ Управление возвратами и спорами
Административная панель для разрешения споров
Политика возврата средств для покупателей
2.5. Связь и обмен сообщениями
✅ Встроенный чат (аналогично eBay и Dubizzle)
Безопасный чат между покупателями и продавцами
Возможность прикреплять изображения и ссылки
Автоматические варианты ответов («Товар ещё в наличии?»)
✅ Push-уведомления и электронная почта
Оповещения о сообщениях, изменении цены и обновлении заказов
✅ Интегрированные услуги доставки
Курьерские услуги
Расчёт стоимости доставки при оформлении заказа
Система отслеживания в режиме реального времени
2.7. Административная панель (управление)
✅ Управление пользователями и объявлениями
Подтверждение/отклонение новых объявлений
Блокировка аккаунтов за нарушения
✅ Мониторинг транзакций
Отслеживание платежей и выводов средств
Просмотр истории транзакций
✅ Панель аналитики
Отчёты об активности пользователей
Статистика продаж и доходов
✅ Управление рекламой (для будущих обновлений)
Управление продвигаемыми объявлениями
Настройка рекламы и спонсорских материалов
3. Технические требования
3.1. Технологический стек
✅ Фронтенд (пользовательский интерфейс)
React.js / Next.js / Vue.js (быстрый, современный, с хорошей SEO-оптимизацией)
Адаптивный дизайн (для мобильных и десктопных устройств)
✅ Бэкенд (сервер и база данных)
Node.js с Express.js или Laravel (для высокой производительности и масштабируемости)
PostgreSQL / MySQL (реляционная база данных)
Firebase для уведомлений и чата в режиме реального времени
✅ Хостинг и инфраструктура
AWS, DigitalOcean или Google Cloud
CDN (Cloudflare) для оптимизации скорости загрузки
✅ Меры безопасности
SSL-шифрование
Безопасная аутентификация (OAuth 2.0, JWT)
Система резервного копирования и восстановления данных
Заявки фрилансеров
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