Маркетплейс

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт30 заявок89 просмотров

1. Обзор проекта

Онлайн-маркетплейс для покупки и продажи мебели между частными лицами. Платформа должна иметь структуру, аналогичную eBay, позволяя пользователям создавать аккаунты, размещать товары, общаться и безопасно совершать сделки.

2. Ключевые возможности и функционал

2.1. Управление пользователями

Регистрация и вход

  • Регистрация по электронной почте и паролю

  • Подтверждение номера телефона (OTP)

Профили пользователей

  • Фото профиля и биография

  • Контактная информация (опциональные настройки видимости)

  • Рейтинги и отзывы о пользователях

  • История предыдущих покупок и продаж на платформе

Верификация продавцов

  • Процедура KYC (знай своего клиента) для доверия и безопасности

  • Значок подтвержденного продавца

Панель управления пользователя

  • Отслеживание активных и завершенных объявлений

  • Управление заказами (для покупателей и продавцов)

  • Настройки платежей и вывода средств

2.2. Размещение товаров

Создание объявления

  • Название, описание, цена

  • Загрузка нескольких изображений (оптимизированных для быстрой загрузки)

  • Выбор категории и состояния товара (новый, бывший в употреблении, восстановленный)

Управление объявлениями

  • Редактирование и обновление объявлений

  • Возможность пометить товар как «Продано» или «Ожидает»

Продвижение объявлений (Премиум-функция для будущих обновлений)

  • Платная реклама для повышения видимости

  • Выделенные объявления на главной странице

2.3. Поиск и фильтры

Расширенный поиск

  • Поиск по ключевым словам

  • Автоматические подсказки

Фильтрация и сортировка

  • Категории и подкатегории (диваны, кровати, столы и т.д.)

  • Ценовой диапазон

  • Самые новые объявления

  • Состояние товара (новый/б.у.), срок использования

  • Расположение (карта и фильтр по районам)

  • Рейтинг продавца

Список желаний/избранное

  • Возможность сохранять объявления для последующего просмотра

2.4. Транзакции и платежная система

Способы оплаты

  • Наложенный платёж (оплата при доставке)

  • Онлайн-платежи (Stripe, PayTabs или локальные платёжные шлюзы для безопасных транзакций)

Безопасная система эскроу

  • Продавец подтверждает отправку товара

  • Покупатель подтверждает получение товара

  • Средства освобождаются после подтверждения доставки

Комиссии и сборы

  • Платформа взимает небольшую комиссию с продаж

  • Динамическое ценообразование для премиум-объявлений

  • Бизнес-аккаунты имеют пониженную комиссию, но фиксированную ежемесячную плату

Управление возвратами и спорами

  • Административная панель для разрешения споров

  • Политика возврата средств для покупателей

2.5. Связь и обмен сообщениями

Встроенный чат (аналогично eBay и Dubizzle)

  • Безопасный чат между покупателями и продавцами

  • Возможность прикреплять изображения и ссылки

  • Автоматические варианты ответов («Товар ещё в наличии?»)

Push-уведомления и электронная почта

  • Оповещения о сообщениях, изменении цены и обновлении заказов

Интегрированные услуги доставки

  • Курьерские услуги

  • Расчёт стоимости доставки при оформлении заказа

  • Система отслеживания в режиме реального времени

2.7. Административная панель (управление)

Управление пользователями и объявлениями

  • Подтверждение/отклонение новых объявлений

  • Блокировка аккаунтов за нарушения

Мониторинг транзакций

  • Отслеживание платежей и выводов средств

  • Просмотр истории транзакций

Панель аналитики

  • Отчёты об активности пользователей

  • Статистика продаж и доходов

Управление рекламой (для будущих обновлений)

  • Управление продвигаемыми объявлениями

  • Настройка рекламы и спонсорских материалов

3. Технические требования

3.1. Технологический стек

Фронтенд (пользовательский интерфейс)

  • React.js / Next.js / Vue.js (быстрый, современный, с хорошей SEO-оптимизацией)

  • Адаптивный дизайн (для мобильных и десктопных устройств)

Бэкенд (сервер и база данных)

  • Node.js с Express.js или Laravel (для высокой производительности и масштабируемости)

  • PostgreSQL / MySQL (реляционная база данных)

  • Firebase для уведомлений и чата в режиме реального времени

Хостинг и инфраструктура

  • AWS, DigitalOcean или Google Cloud

  • CDN (Cloudflare) для оптимизации скорости загрузки

Меры безопасности

  • SSL-шифрование

  • Безопасная аутентификация (OAuth 2.0, JWT)

  • Система резервного копирования и восстановления данных

FirebaseGoogleLaravelMySQLNext.jsNode.jsPostgreSQLReactVue.js
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