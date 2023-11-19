Я разработчик, который стремится совершенствовать свой опыт и учиться новому. Фронтенд-разработчик, который увлечен освоением
ремесла JavaScript и CSS и многих других технологий. Целеустремленный человек с отличными коммуникативными навыками. Я с энтузиазмом использую свой уникальный опыт и технические навыки для создания программного обеспечения, которое повлияет на жизнь конечных пользователей. Искренне верю, что необходимо обращать внимание на мельчайшие детали, которые могут отделить хороший пользовательский опыт от отличного. Я ищу работу, где я смогу решать проблемы на разных уровнях
разных уровнях, укрепить свои технические навыки и поработать с командой над созданием продукта
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