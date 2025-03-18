Необходимо сделать сайт и сео оптимизацию+оплата для сайта домашней оджеды

Уже готов дизайн даже сделана версия сайта, но ее необходимо улучшить, добавить сео, улучшить визуал и оформление

Гтовы фото для каталога, описания

Необходимо его сделать и вывести в выдачу гугла и яндекса