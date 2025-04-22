Доработка сайта и исправление ошибок (движок WP)

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок30 просмотров

Сайт был сделан на готовой теме, с некоторыми изменениями в ней по дизайну, а также функционалу/бэкенду.


Изначально требовалось сделать:
-Верстку некоторых элементов (отрисованных дизайнером) и их натяжку. Это было сделано полностью, здесь исправления потребуются минимальные.
-Также, нужно доработать/исправить некоторые моменты уже сделанные на сайте: меню, заголовки, адаптив, ссылки, пагинация и так далее.


Требуется сделать исправление готового функционала и сделать seo доработки (связанные с url, заголовками, пагинацией, микроразметкой и так далее).
Подробное ТЗ с тем что нужно сделать и добавить на сайт, в файле: https://docs.google.com/document/d/1q7CUR4QTva4yMd9GibIWui9e5JKBeCoOmRWEZFsuZqE/edit?tab=t.0

WordPressДоработка сайтовУстранение ошибок
месяц назад
andreevnak2020
Софья 
29 лет
4 года в сервисе
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14 часов назад

Выбранный исполнитель

serega602
Сергей 
32 года
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9 часов назад
месяц назад
$400
10 дней
Escrow
Отличный исполнитель, сотрудничеством довольны. Будем обращаться еще.
все отлично, как обычно :) работаем продуктивно.

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