Требуется разработка функционального Telegram-бота с возможностью платного доступа к контенту. Основные функции: регистрация пользователей, многоуровневая подписка, защита контента, структурированное меню, интерактивный формат, интеграция с платежными системами и поддержка нескольких языков. Также нужен личный кабинет для пользователей и аналитика. Бюджет обсуждается, срок выполнения – как можно быстрее, без ущерба качеству.
Доработка сайта и исправление ошибок (движок WP)
Сайт был сделан на готовой теме, с некоторыми изменениями в ней по дизайну, а также функционалу/бэкенду.
Изначально требовалось сделать:
-Верстку некоторых элементов (отрисованных дизайнером) и их натяжку. Это было сделано полностью, здесь исправления потребуются минимальные.
-Также, нужно доработать/исправить некоторые моменты уже сделанные на сайте: меню, заголовки, адаптив, ссылки, пагинация и так далее.
Требуется сделать исправление готового функционала и сделать seo доработки (связанные с url, заголовками, пагинацией, микроразметкой и так далее).
Подробное ТЗ с тем что нужно сделать и добавить на сайт, в файле: https://docs.google.com/document/d/1q7CUR4QTva4yMd9GibIWui9e5JKBeCoOmRWEZFsuZqE/edit?tab=t.0
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