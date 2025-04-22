Сайт был сделан на готовой теме, с некоторыми изменениями в ней по дизайну, а также функционалу/бэкенду.



Изначально требовалось сделать:

-Верстку некоторых элементов (отрисованных дизайнером) и их натяжку. Это было сделано полностью, здесь исправления потребуются минимальные.

-Также, нужно доработать/исправить некоторые моменты уже сделанные на сайте: меню, заголовки, адаптив, ссылки, пагинация и так далее.



Требуется сделать исправление готового функционала и сделать seo доработки (связанные с url, заголовками, пагинацией, микроразметкой и так далее).

Подробное ТЗ с тем что нужно сделать и добавить на сайт, в файле: https://docs.google.com/document/d/1q7CUR4QTva4yMd9GibIWui9e5JKBeCoOmRWEZFsuZqE/edit?tab=t.0