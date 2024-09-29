Ищется специалист для доработки сайта онлайн доставки продуктов в Гагре. Необходимо сделать его более продающим, улучшить функционал, разработать продающие баннеры, добавить всплывающее окно для быстрой связи и оптимизировать процесс оформления заказов. Проект включает как основные доработки, так и небольшие задачи в дальнейшем.
ОпенCart
Требо поставити новий шаблон на OpenCart і все налогити по Тз. Все відправив виклнавцю.
Заявки фрилансеров
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