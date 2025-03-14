Настроить передачу конверсий из Bitrix24 в Google Analytics

$103
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки201 просмотр

Настроить передачу конверсий из Bitrix24 в Google Analytics через сервис ApiMonster

Google AnalyticsБитрикс24Настройка конверсий
месяц назад
guest_1741075565838
2 месяца в сервисе
Был
11 дней назад

Заявки фрилансеров

Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
11 часов назад
19 дней назад
Анастасия
 
23 года
2 месяца в сервисе
Была
6 дней назад
месяц назад
Артур
 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
месяц назад
Радина
 
18 лет
5 месяцев в сервисе
Была
19 дней назад
месяц назад