Создайте спайку из двух программ: Мастер для генерации ключей уровней 1-15 и Ведомая, активируемая ключом из первой программы. Ведомая должна иметь возможность генерировать ключи до уровня, на котором была активирована. Интерфейс должен быть простым — пара кнопок и окна для ввода-вывода. Задача подходит для студентов и начинающих разработчиков.