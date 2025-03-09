Есть таблица гуглдокс, в которой ведется список проектов. В таблице довольно много столбцов(больше 10), часть из которых должна попадать при заполнении в календарь, часть в другие 2 таблички.

Значения записей могут меняться, и при изменении нужно менять информацию в связанных таблицах и календаре(удалять или менять или добавлять информацию в событие в календаре).