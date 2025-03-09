Реализовать связку нескольких Google таблиц и Google календаря

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Есть таблица гуглдокс, в которой ведется список проектов. В таблице довольно много столбцов(больше 10), часть из которых должна попадать при заполнении в календарь, часть в другие 2 таблички.

Значения записей могут меняться, и при изменении нужно менять информацию в связанных таблицах и календаре(удалять или менять или добавлять информацию в событие в календаре).

Google DocsGoogle SheetsGoogle Таблицы
2 месяца назад
guest_1741945574545
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад

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