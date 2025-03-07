Инженер (програмист) по неофициальным модификациям игровых приложений

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
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Создать программное решение, расширяющее функциональные возможности игрового клиента за счёт интеграции модуля, осуществляющего сканирование игровой карты и идентификацию объектов, соответствующих заданным параметрам (например, предметов с определённой стоимостью).

Основные задачи:

  • Разработать модуль, осуществляющий сканирование карты в режиме реального времени для обнаружения объектов с заданными характеристиками, включая определённые ценовые диапазоны.

  • Реализовать систему анализа полученных данных с возможностью выделения и фильтрации нужных объектов.

  • Интегрировать модуль с основным игровым клиентом, минимизируя влияние на стандартный игровой процесс.

  • Обеспечить возможность тонкой настройки функционала под индивидуальные предпочтения пользователя, включая параметры поиска и фильтрации объектов.

Требования к реализации:

  • Совместимость с последней версией целевого игрового клиента.

  • Высокая производительность и надежность работы модуля.

  • Чистый, оптимизированный и документированный код с возможностью дальнейшей доработки.

  • Опыт работы с технологиями: владение языками программирования (например, C++, C# или Python), понимание принципов работы с API игрового клиента, навыки работы с системами захвата памяти и сетевыми протоколами.

  • Соблюдение принципов безопасного программирования для предотвращения конфликтов с основной игрой.

Срок выполнения:
Предварительный срок – 1 неделя с возможностью обсуждения деталей проекта.

Сетевая игра на ОС Windows. Укажите ориентировочную стоимость и ваши сроки, мы однозначно выберем одного из кандидатов учитывая стоимость услуги и опыт.

C#C++PythonОптимизация кодаРазработка модулейРазработка программ
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crypto_hirurg
Олександр 
31 год
2 года в сервисе
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Коля
 
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