Доброго вечера суток.

Нам нужен CSV- файл с перечнем "всех" ювелиров из США, Канада, Великобритания, Австралия, Евросоюз, Объединенные Арабские Эмираты, которые продают ювелирные изделия с бриллиантами.

Каждая запись про диллера должна содержать такие данные:

Dealer Name

Website

Phone Number (или несколько, если есть)

Email Address

Country

State

City

ВАЖНО: сейчас нас интересуют ТОЛЬКО те ювелиры, которые продают изделия с бриллиантами.