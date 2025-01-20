Требуется собрать базу контактов стримеров и блогеров, активно работающих на платформах Twitch и Twitter в тематике трейдинга и криптовалюты. Необходимо предоставить актуальные данные для дальнейшего использования.
Список Ювелиров
Доброго вечера суток.
Нам нужен CSV- файл с перечнем "всех" ювелиров из США, Канада, Великобритания, Австралия, Евросоюз, Объединенные Арабские Эмираты, которые продают ювелирные изделия с бриллиантами.
Каждая запись про диллера должна содержать такие данные:
Dealer Name
Website
Phone Number (или несколько, если есть)
Email Address
Country
State
City
ВАЖНО: сейчас нас интересуют ТОЛЬКО те ювелиры, которые продают изделия с бриллиантами.
Заявки фрилансеров
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