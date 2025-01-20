Список Ювелиров

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт5 заявок183 просмотра

Доброго вечера суток.

Нам нужен CSV- файл с перечнем "всех" ювелиров из США, Канада, Великобритания, Австралия, Евросоюз, Объединенные Арабские Эмираты, которые продают ювелирные изделия с бриллиантами.

Каждая запись про диллера должна содержать такие данные:

  • Dealer Name

  • Website

  • Phone Number (или несколько, если есть)

  • Email Address

  • Country

  • State

  • City

ВАЖНО: сейчас нас интересуют ТОЛЬКО те ювелиры, которые продают изделия с бриллиантами.

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2 месяца назад
illya_s
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Анна
 
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