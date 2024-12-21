Изменение SQL в Java для Minecraft.

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  2. Базы данных
Закрыт2 заявки27 просмотров

Существует некая Minecraft-сборка модов, в которой реализована система авторизации у собственного лаунчера для того, чтобы исключить возможность играть для пользователей, которые не оформили платную подписку.

Система авторизации реализована с помощью запросов к SQL-базам данных. Лаунчер написан на языке Java, насколько мне известно (маловероятно, но может быть JavaScript). Необходимо поднять собственный сервер, и изменить направление запросов на него, чтобы играть могли пользователи без платной подписки у оригинального автора. Также необходимо сохранить весь контент сборки, при надобности вырезать часть с авторизацией из модов или изменить.


Пишите, даже если не уверены в возможности выполнения заказа. Обсудим детали, вероятно вам это поможет определиться.

JavaSQL
4 месяца назад
guest_1734809920749
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Иван
 
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Григорий
 
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