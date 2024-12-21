Изменение SQL в Java для Minecraft.

Существует некая Minecraft-сборка модов, в которой реализована система авторизации у собственного лаунчера для того, чтобы исключить возможность играть для пользователей, которые не оформили платную подписку.

Система авторизации реализована с помощью запросов к SQL-базам данных. Лаунчер написан на языке Java, насколько мне известно (маловероятно, но может быть JavaScript). Необходимо поднять собственный сервер, и изменить направление запросов на него, чтобы играть могли пользователи без платной подписки у оригинального автора. Также необходимо сохранить весь контент сборки, при надобности вырезать часть с авторизацией из модов или изменить.



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