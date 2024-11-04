Разработка сетевого соединения

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт3 заявки13 просмотров

Требуется создать базу данных , в которые будут отправляться данные из игры , и отправляться обратно в игру.

1.Создать базу данных с возможностью администрирования

2.написать код для отправки данных

3. написать код для запроса данных

Создание баз данных
6 месяцев назад
guest_1731860948847
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Заявки фрилансеров

Максим
 
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6 месяцев назад

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