Ищется опытный программист на JavaScript для решения проблемы с уменьшением размеров камней в игре Домино. При увеличении количества камней они слишком сильно уменьшаются и становятся невидимыми. Требуется изменить логику отображения камней после достижения определенного количества. Подробности в коде игры, приложены скриншоты.
Разработка сетевого соединения
Требуется создать базу данных , в которые будут отправляться данные из игры , и отправляться обратно в игру.
1.Создать базу данных с возможностью администрирования
2.написать код для отправки данных
3. написать код для запроса данных
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Разработка игр1 заявкаЗакрыт5 месяцев назад
- $306
Необходимо реализовать интерактивную карту для веб-сайта, аналогичную игровым картам. Функционал включает пролистывание, приближение, удаление и клики по иконкам. Карта должна отображать различные типы объектов, такие как клубы или события. Ожидается использование технологии canvas для создания плавного и приятного интерфейса.Закрыт5 месяцев назад
Требуется разработать две простые игры на платформе Unity3D. Использовать базовый функционал программы. Идеально для фрилансеров с опытом работы в C# и Unity.Разработка игр5 заявокЗакрыт6 месяцев назад
- $40
Разработать кликер для режима Drag Racing в телеграм Meta Racing, который будет автоматически переключать передачи в зависимости от попадания в зелёную зону спидометра. Учитывайте, что каждая передача имеет свою зелёную зону. Возможность ручного включения нитро на определённых передачах также приветствуется.Разработка игрнет заявокЗакрыт6 месяцев назад
Необходим разработчик для создания скрипта в Dota 2, который позволит набрать 100 часов. Боты должны двигаться по миду, а одна из команд должна прекращать игру для завершения матчей. Подробный функционал будет указан в техническом задании проекта.Закрыт5 месяцев назад
Требуется разработать макросы для игр, включая создание системы подписок с ключами. Также необходимо реализовать мини веб-приложение для управления подписками и макросами.Закрыт5 месяцев назад
Требуется разработка плагина для сервера Minecraft, который будет реализовывать набор триггеров с различными эффектами. Эти триггеры должны активироваться на случайного игрока. Ожидается качественная реализация и тестирование плагина.Разработка игр3 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
- $5000
Необходимо разработать сервер для игры GTA 5 с нуля. Приоритет отдается исполнителям из Москвы. Возможность долгосрочного сотрудничества. Бюджет обсуждается.Закрыт5 месяцев назад
- $100
Необходимо разработать игру под названием 'Временной калейдоскоп', в которой игроки манипулируют временем, чтобы решать головоломки и преодолевать препятствия. Игроки могут замедлять, ускорять или перематывать время, комбинируя разные действия для достижения целей на уникальных уровнях. Цена обсуждается в личных сообщениях.Закрыт6 месяцев назад
Требуется разработка игры в Unity, в которой игроки будут проходить этапы производства косметики, избегая ошибок. Игра включает различные категории продуктов, такие как банки и тубы, с уникальными этапами, такими как варка, фасовка и упаковка. Игроки получают очки за успешное прохождение этапов, с возможностью бонусов за дополнительные действия. Разработайте интересный и обучающий игровой процесс.Закрыт5 месяцев назад