Требуется разработка игры в Unity, в которой игроки будут проходить этапы производства косметики, избегая ошибок. Игра включает различные категории продуктов, такие как банки и тубы, с уникальными этапами, такими как варка, фасовка и упаковка. Игроки получают очки за успешное прохождение этапов, с возможностью бонусов за дополнительные действия. Разработайте интересный и обучающий игровой процесс.