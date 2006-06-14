walpuper

Никита walpuper

 
18 лет
год на фриланс-бирже
Был
день назад
🚀 Опытный Full-Stack Разработчик

Привет! 👋 Меня зовут Никита, и я увлечен веб-разработкой уже более 6 лет. Мой путь в IT начался с желания создавать красивые и функциональные веб-приложения, и теперь я — опытный full-stack разработчик с глубокой экспертизой в React и множеством других технологий.

Что я умею:

  • Frontend: ⚛️ React, Redux, HTML, CSS, JavaScript, TypeScript

  • Backend: 🛠️ Node.js, Express, MongoDB, SQL

  • DevOps: 🚀 Docker, CI/CD, AWS

  • Blockchain: 🔗 Разработка смарт-контрактов (Solidity, EVM, TRON, TON)

Чем могу помочь:

  • Создание высококачественных и отзывчивых веб-приложений 📱💻

  • Интеграция с API и внешними сервисами 🔗

  • Оптимизация производительности и SEO 📈

  • Настройка серверов и баз данных 🗄️

Я всегда стремлюсь к совершенству и не боюсь сложных задач. Если вам нужен разработчик, который не только выполнит работу, но и предложит оптимальные решения, буду рад помочь! 😊

Контакты: 📧

#5Shopify
#87Верстка страниц
#90CSS
HTML
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#1419
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

limmm
42 года
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$50
7 баллов
9 месяцев назад
Сверстать 5 страниц (html/css)
CSSHTMLShopifyВерстка страниц
Задача не доделана, у фрилансера сломался компьютер и все данные повредились.
К сожалению, один из файлов, предоставленных заказчиком, оказался заражён вирусом. Это повредило мое устройство, и я не смог завершить работу.
Ответный отзыв
Веб-программирование
нет отзывов
$20/час
от $50от 1 дня
#2775