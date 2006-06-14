Привет! 👋 Меня зовут Никита, и я увлечен веб-разработкой уже более 6 лет. Мой путь в IT начался с желания создавать красивые и функциональные веб-приложения, и теперь я — опытный full-stack разработчик с глубокой экспертизой в React и множеством других технологий.
Что я умею:
Frontend: ⚛️ React, Redux, HTML, CSS, JavaScript, TypeScript
Backend: 🛠️ Node.js, Express, MongoDB, SQL
DevOps: 🚀 Docker, CI/CD, AWS
Blockchain: 🔗 Разработка смарт-контрактов (Solidity, EVM, TRON, TON)
Чем могу помочь:
Создание высококачественных и отзывчивых веб-приложений 📱💻
Интеграция с API и внешними сервисами 🔗
Оптимизация производительности и SEO 📈
Настройка серверов и баз данных 🗄️
Я всегда стремлюсь к совершенству и не боюсь сложных задач. Если вам нужен разработчик, который не только выполнит работу, но и предложит оптимальные решения, буду рад помочь! 😊
Контакты: 📧
Telegram: @codexrp
E-mail: [email protected]
Discord: walpuper
Портфолио
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