🚀 Опытный Full-Stack Разработчик

Привет! 👋 Меня зовут Никита, и я увлечен веб-разработкой уже более 6 лет. Мой путь в IT начался с желания создавать красивые и функциональные веб-приложения, и теперь я — опытный full-stack разработчик с глубокой экспертизой в React и множеством других технологий.

Что я умею:

Frontend: ⚛️ React, Redux, HTML, CSS, JavaScript, TypeScript

Backend: 🛠️ Node.js, Express, MongoDB, SQL

DevOps: 🚀 Docker, CI/CD, AWS

Blockchain: 🔗 Разработка смарт-контрактов (Solidity, EVM, TRON, TON)

Чем могу помочь:

Создание высококачественных и отзывчивых веб-приложений 📱💻

Интеграция с API и внешними сервисами 🔗

Оптимизация производительности и SEO 📈

Настройка серверов и баз данных 🗄️

Я всегда стремлюсь к совершенству и не боюсь сложных задач. Если вам нужен разработчик, который не только выполнит работу, но и предложит оптимальные решения, буду рад помочь! 😊

Контакты: 📧