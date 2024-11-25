Фахівець по роботі з Google Sheets

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт3 заявки20 просмотров

Потрібен фахівець по роботі з таблицями Google.

Необхідно:
- створити 20 таблиць за заданими параметрами;

  • налаштувати формули;

  • протестувати;

  • навчити персонал користуватись;

  • Відслідкувати їх роботу та на їх основі побудувати звіт.

Проєктна робота.

Создание таблиц
5 месяцев назад
guest_1730481883861
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