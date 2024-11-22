Разработать приложение для базы данных, предназначенное для агентства недвижимости. Необходимо учесть все аспекты управления данными, включая добавление, редактирование и удаление записей. Ожидается создание удобного интерфейса для работы с данными клиентов и объектов недвижимости.
Data-engineering
Необходимо сделать лабораторные работы
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