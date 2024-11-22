Data-engineering

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрытнет заявок12 просмотров

Необходимо сделать лабораторные работы

Выполнение лабораторных работ
5 месяцев назад
guest_1732537182508
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
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Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров