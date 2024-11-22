Создание графика с функуциями контроля в MS Project

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт1 заявка20 просмотров

необходимо создать график  в MS Project, проставить все контрольные параментры. Вся необходимая информация предоставляется в таблице ексель. Нужен профи, который очень хоро знает MS Project. Необходимо поставить ограничения на сроки определнных задач. 

5 месяцев назад
OKO-2020
32 года
4 года в сервисе
Была
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

radion950
Радион 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад
$100
3 дня
Исполнитель ничего не сделал

Заявки фрилансеров

radion950
Радион 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад