Основные инструменты :
- Delphi (опыт больше 10 лет)
- Firebird (опыт больше 10 лет)
- MS SQL Server (2008, 2010)
- Subversion + Tortoise
Реже использую:
- MySQL
- Access, C
Опыт работы - разнообразный:
- Занимался разработкой
- учетного ПО для небольшого пр-ва (склад, разузловка (BOM), и т.п.)
- учетного ПО в области зерна (для руководства торгово-закупочной фирмы) (Delphi, Firebird)
- учетного ПО для элеватора (Delphi, Firebird)
- работал webmaster'ом (2005-2007)
- работал на мебельном заводе и тоже сопровождал и разрабатывал ПО (Delphi, Oracle, Paradox и т.п.)
- на заре карьеры работал в банке (сектор эл. почты, отдела информатики и автоматизации)
- переносил данные много откуда и много куда ("Соло для бух"-> 1c, 1c -> MySQL, Paradox -> Oracle и т.д.)
Образование по специальности "Программное обеспечение выч. техники и автоматизированных систем управления"
- И вот так могу ... )325 просмотров
- Программа к дипломной работе (Delphi, ADO, Access)493 просмотра