Statukha

Алексей Статюха Statukha

 
49 летУкраина/Днепр
18 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Программист Delphi, C++ Builder, SQL, Firebird, Access

Основные инструменты :

- Delphi (опыт больше 10 лет)

- Firebird (опыт больше 10 лет)

- MS SQL Server (2008, 2010)

- Subversion + Tortoise

Реже использую:

- MySQL

- Access, C

Опыт работы - разнообразный:

- Занимался разработкой

- учетного ПО для небольшого пр-ва (склад, разузловка (BOM), и т.п.)

- учетного ПО в области зерна (для руководства торгово-закупочной фирмы) (Delphi, Firebird)

- учетного ПО для элеватора (Delphi, Firebird)

- работал webmaster'ом (2005-2007)

- работал на мебельном заводе и тоже сопровождал и разрабатывал ПО (Delphi, Oracle, Paradox и т.п.)

- на заре карьеры работал в банке (сектор эл. почты, отдела информатики и автоматизации)

- переносил данные много откуда и много куда ("Соло для бух"-> 1c, 1c -> MySQL, Paradox -> Oracle и т.д.)

Образование по специальности "Программное обеспечение выч. техники и автоматизированных систем управления"

MySQLOracleDelphi
Портфолио
Отзывы заказчиков
Pavkab
Павел 
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва
$50
10 баллов
12 лет назад
Базы данных. ER- диаграмма
Отличный исполнитель, выслушает все условия, если нужно доработает. Сотрудничеством и работой я доволен.
Все хорошо, все отлично. Спасибо.
Ответный отзыв
inspred
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$25
10 баллов
12 лет назад
Структура MySQL базы.
Отлично справился с поснавленой задачей и все объяснил, Алексей действительно хорошо разбирается в базах данных. Благодарю.
Все четко, все отлично и задача была интересная. Спасибо.
Ответный отзыв
Elena74_10
Елена 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$60
10 баллов
13 лет назад
БД Access 2003+ ADO Delphi
Спасибо Алексею за приятное и плодотворное сотрудничество! Защитила на отлично! Работа выполнена в срок и в полном объеме. Узнала немало полезных вещей, которым не учат на лекциях :) Все, что сказано в ранне написаных отзывах - так и есть.
Все отлично. Спасибо, Елена.
Ответный отзыв
khorozov
54 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Cрочно сделать merge баз MS Access
Все сделал вовремя и качественно. Всегда на связи и держит в курсе процесса. Рекомендую.
Анатолий дал задачу, ответил на уточняющие вопросы, принял работу. Все четко и оперативно. Я доволен сотрудничеством.
Ответный отзыв
Alexey_38ru
Жиликов 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$25
10 баллов
13 лет назад
Программирование. Курсовой проект.
Все выполнено в сооответсвии с заданием. Алексей всегда на связи, что очень радует. Спасибо за работу!
Все было отлично. Спасибо.
Ответный отзыв
Базы данных
7 отзывов
от $20
от 1 дня
#12
Прикладное ПО
2 отзыва
от $20
от 1 дня
#84
Системное программирование
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#518
Тестирование ПО
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#615