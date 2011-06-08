Программист Delphi, C++ Builder, SQL, Firebird, Access

Основные инструменты :

- Delphi (опыт больше 10 лет)

- Firebird (опыт больше 10 лет)

- MS SQL Server (2008, 2010)

- Subversion + Tortoise

Реже использую:

- MySQL

- Access, C

Опыт работы - разнообразный:

- Занимался разработкой

- учетного ПО для небольшого пр-ва (склад, разузловка (BOM), и т.п.)

- учетного ПО в области зерна (для руководства торгово-закупочной фирмы) (Delphi, Firebird)

- учетного ПО для элеватора (Delphi, Firebird)

- работал webmaster'ом (2005-2007)

- работал на мебельном заводе и тоже сопровождал и разрабатывал ПО (Delphi, Oracle, Paradox и т.п.)

- на заре карьеры работал в банке (сектор эл. почты, отдела информатики и автоматизации)

- переносил данные много откуда и много куда ("Соло для бух"-> 1c, 1c -> MySQL, Paradox -> Oracle и т.д.)

Образование по специальности "Программное обеспечение выч. техники и автоматизированных систем управления"