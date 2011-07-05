Структура MySQL базы.

Задача: Написать базу данных на Access для хранения и учета бланков строгой отчетности. Будут храниться в среднем 500 индивидуальных бланков, разбитых по страховым компаниям, видам, месту хранения, статусу(выписан, испорчен, возвращен в СК) Таблицы: Страховые ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача состоит в том, чтобы направить меня на путь истинный в реализации максимально эффективной структуры базы данных.
Вот с какими проблемами я столкнулся:
На сайте будет какталог файлов/новостей у каждого файла/новости есть свои особенности, жанры, список поддерживаемых платформ - для этого допустим создается 3 отдельных таблички.
Причем каждый файл/новость может одновременно относится ко всем жанрам, особеенностям, платформам так и к не одной из них, тоесть в таблице с информацией о файле/новости дожен быть( или не должен?:) ) перечислен список id особенностей, жанров, платформ.
Будет ли правильным если я в таблице с информацией о файле/новости создам еще 3 колонки, в которых через запятую буду перечислять соотвецвующие id особенностей, жанров, платформ и отображать эти файлы/новости по запросу пользователя, используя regexp (SQL)
Например пользователь хочет чтобы отобразились файлы/новости с особенностями 3D, криминал, онлайн, искуство (это для примера) и при запросе MySQL я id этих особенностей заношу в regexp (SQL) который ищет id этих особенностей указаных для файла/новости втаблице с информацией о файле или новости и отдает полученые данные на дальнейшую обработку, красота...:)
Но, есть мниусы данного решения:
- Не соотвецтвует даже первой нормальной форме модели данных.
- При выводе контента нужно использовать до 3 запросов с regexp - это нагрузка на сервер.
Такое решение присутствует в одном из популярных CMS, но я думаю что должно быть что-то более правильное(не зря же люди советуют соблюдать номальные формы модели данных, устанавливать соотношения между таблицами), просто я сам еще этого не допер, кто действительно хорошо разбирается в правильном проэктировании баз данных - сообщите мне пожалуйста, нужно будет рассказать мне о правильном решении, почему нужно делать именно так и ответить на мои вопросы по базе данных.
Возможно еще будет несколько задач в дальнейшем, поскольу я в этом новичек, очень желательно втсретится лично(Украина, Киев), чтобы мне все обьяснили:) Бюджет определяете вы.
- Похожие заказы
- Базы данных11 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо интегрировать возможность подбора запчастей на сайт http://avztecno.com.ua/ например так как у parts. kiev .ua Так же интересен вариант с готовым интернет магазином по продаже запчастей с функционалом подбора по средсват каталога TecDoc или другие. В приложении ориентировочное ...Базы данных1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Нужно оптимизировать сервер или базу текдока, чтобы он заработал. Ну или дать консультацию. Строго для тех, кто уже подобным занимался. Ситуация вкратце: Сам ресурс сБД был размещен на вирт. сервере centos 1700 мгц и 1024 мб памяти. ...Базы данных4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $10
ПО для выпускника колледжа по специальности 230106 ПОВТ и АСЗавершен13 лет назад
- $1000
Необходимо сделать базу данных по товару. Порядка 200-300 систем. С указанием минимальных, максимальных размеров, с красивой компоновкой на сайте, прикрутить к этому поиск. Основная задача, переделать сайт под максимальную функциональность посетителей. Есть задумки, нужен человек, который ...Базы данных9 заявокЗакрыт12 лет назад
Информационная система должна содержать информацию о призывниках различного возраста и статуса, текущем местонахождении призывников и личных делах, медицинских данных. Задание учебное, выполнено должно быть на sql'е в среде ibExpert. База должна содержать не менее 7 ...Завершен13 лет назад
- $50
Нужно разработать проект Грузоперевозок.. базу данных в аксес или Ib Expert . и программу в Delphi..несложную..2-3 входных документа..и 4 отчета .. Входные и выходные документы желательно нарисовать в ворде... Примерно что должно включать.. Транспорт, сотрудник , ...Завершен13 лет назад
- $30
Некоторые запросы к базе данных обрабатываются по 60 секунд и более. Вероятно причина зависания в неоптимизированных запросах. из-за этого очень нагружается сервер mysql. В базе в основном очень большие текстовые поля (в поле fullstory целый документ и ...Базы данных2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен кодер на поддержку игорового сервера WоW.Базы данных3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Добрый день, Нужно собрать базу на Rails так, как показано на скриншотах в приложенном архиве. Пишите ваши предложения по стоимости и срокам, оплата вмз, сбр.Базы данных2 заявкиЗакрыт13 лет назад