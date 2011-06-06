Оптимизировать базу данных ДЛЕ 8.5

Необходимо разработать веб-приложение и совместить его с CMS сайта expomap.ru (VAM Shop Os Commerce) в части импорта заявок, поступающих с сайта. Пользователи системы: - менеджер по работе с клиентами - администратор (руководитель). ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Некоторые запросы к базе данных обрабатываются по 60 секунд и более. Вероятно причина зависания в неоптимизированных запросах.
из-за этого очень нагружается сервер mysql.
В базе в основном очень большие текстовые поля (в поле fullstory целый документ и их уже около 4500).
Необходимо оптимизировать запросы и структуру самой БД (построить недостающие индексы, где их нет и т.п.).
Лог к Mysql предоставлю.
нужны готовые наработки.
сайт - www.opengost.ru
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