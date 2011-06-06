Оптимизировать базу данных ДЛЕ 8.5

$30
Базы данныхЗакрыт2 заявки124 просмотра
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Некоторые запросы к базе данных обрабатываются по 60 секунд и более. Вероятно причина зависания в неоптимизированных запросах.

из-за этого очень нагружается сервер mysql.

В базе в основном очень большие текстовые поля (в поле fullstory целый документ и их уже около 4500).

Необходимо оптимизировать запросы и структуру самой БД (построить недостающие индексы, где их нет и т.п.).

Лог к Mysql предоставлю.

нужны готовые наработки.

сайт - www.opengost.ru

13 лет назад
bbogatyr
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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