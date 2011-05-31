Оптимизация / переработка ShopCMS

Оптимизация SQL-запросов для ShopCMS с базой товаров > 10 000 наименований и 3500 разветвленных категорий. Сейчас показатели загрузки страниц с обработкой данных достигают от 7 сек до – минут. А когда более 10 человек на сайте и админы редактируют товары – достучаться практически невозможно.

Сервер свой на колокейшене в хорошем месте. Нагрузки практически нет.

После чтения форумов и общения с поддержкой – решено что проблема в связке mySQL

и самого скрипта.

Сейчас версия 3.0.0. Возможно сразу и обновить до 3.1.1 (3.1.2) – с переносом всей инфы.

Нужно немного менять таблицы – добавлять поля и переносить.