Оптимизация / переработка ShopCMS

Необходимо разработать веб-приложение и совместить его с CMS сайта expomap.ru (VAM Shop Os Commerce) в части импорта заявок, поступающих с сайта. Пользователи системы: - менеджер по работе с клиентами - администратор (руководитель). ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Оптимизация SQL-запросов для ShopCMS с базой товаров > 10 000 наименований и 3500 разветвленных категорий. Сейчас показатели загрузки страниц с обработкой данных достигают от 7 сек до – минут. А когда более 10 человек на сайте и админы редактируют товары – достучаться практически невозможно.
Сервер свой на колокейшене в хорошем месте. Нагрузки практически нет.
После чтения форумов и общения с поддержкой – решено что проблема в связке mySQL
и самого скрипта.
Сейчас версия 3.0.0. Возможно сразу и обновить до 3.1.1 (3.1.2) – с переносом всей инфы.
Нужно немного менять таблицы – добавлять поля и переносить.
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