Существует система гугл таблиц, куда заносятся данные, в частности: 1) Файл, содержащий список агентов по продажам 2) Файл, содержащий шаблон-пакет таблиц и инструкций для улучшения работы агента 3) Файл, содержащий шаблон-дэшборд для ...
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- $100Базы данных2 заявкиОткрыт2 дня назад
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Краткое описание: Построить базу данных в приложении Microsoft Access, в базе данных должно быть схема данных, 11 запросов, 4 формы, 1 отчет и 4 макроса. Подробное ТЗ в фотографии. Срок ...Базы данных1 заявкаОткрыт2 дня назад
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Необходимо сделать слияние двух файлов Ексель в один с итоговым подсчетомБазы данных7 заявокОткрыт7 дней назад
Побудова нейронных мереж для классификации табличных данных та оцінка їх якості . Feature selection КласифікаціїБазы данных2 заявкиОткрыт15 дней назад
В результате выполнения запроса необходимо получить информацию о товарах с одинаковыми ценами и просуммированным количеством, а также товары с более высокой ценой, но при условии, если более дешевый товар представлен в количестве меньше 4х штук. ...Базы данных1 заявкаОткрыт18 дней назад
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Необходимо статичную версию этой диаграммы превратить в автоматическую. Вводим данные по увеличению прибыли-показатели меняются местами автоматически, на первое место выходит человек с наибольшей прибылью. Также крайне важно оставить цвета и детали такими же, вплоть до ...Базы данных4 заявкиОткрыт19 дней назад