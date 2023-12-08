Тестирование сайтов: фриланс

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Удаленная работа тестировщиком

Для оптимизации работы, каждому сетевому ресурсу требуется анализ функционала, который способен реализовать лишь профессиональный и опытный тестировщик сайтов. Фриланс биржа Weblancer.net позволяет разместить вакансию для поиска тестировщика удаленно, который сможет по приемлемой цене провести удаленно комплексную проверку и составить отчет об анализе сайта. Услуги специалиста дают возможность найти неполадки в функционировании веб-сайта и оперативно устранить их, повысив показатели юзабилити. Качество работы специалистов нашего портала соответствует всем актуальным требованиям рынка.

Работа по тестированию в Интернете

Вакансии тестировщика предполагают наличие таких знаний:

  • тестирование web-ресурсов, HTML, XML, ХPath
  • тестирование сайтов на WordPress, Joomla, Drupal
  • знание SQL
  • опыт по созданию тестовой документации
  • понимание жизненного цикла разработки ПО

На нашем сайте вакансии работы тестировщиком всегда актуальны. У фрилансеров есть возможность развивать свои навыки и совершенствоваться, а у заказчиков – находить высококвалифицированных специалистов и получать качественное выполнение заказов.

Частые вопросы по тестированию сайтов

Как найти хорошего фрилансера по тестированию сайтов?

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Что такое freelance?

Ознакомтесь с подробной информацией о freelance.

  • Ручное тестирование сайта

    $150

    Протестировать сайт на соответствие дизайну и проверить функцонал админки http://dancecolor-stroy.ru.xsph.ru/ Figma https://www.figma.com/file/03EdcqCRQLlfwuqrmt4ArW/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82?type=design&amp;mode=design&amp;t=KnrOBWeyvrE3IYRq-0 ТЗ https://docs.google.com/document/d/16HYxbiOYHSj4Z8Tp_HjtYYv0j8cwxA6FroBYyln4J0Y/edit?usp=sharing Дедлайн - 25 декабря

    Тестирование сайтов10 заявок
    Открыт
    3 дня назад

  • Разработка тестового кейса для веб-приложения

    Мы ищем опытного QA-специалиста для создания тестового кейса и набора тестов для веб-приложения. Ваша задача - разработать подробный тест-план, охватывающий основные функциональные и нефункциональные требования приложения. Требования: Опыт в создании тестовых кейсов для ...

    Тестирование сайтов5 заявок
    Открыт
    10 дней назад

  • Тестирование фронтенда сайта

    $45

    Задача - тестирование фронтенда сайта интернет-магазина, до 10 типовых страниц, на соответствие макетам, валидность, кроссбраузерность, скорость работы и адаптивность, возможно понадобится 2-3 волны тестов.  Необходимы: - знание основ QA: построение плана ...

    Тестирование сайтов7 заявок
    Открыт
    10 дней назад

  • Cогласно описанных тест-кейсов делать периодически фулл-регресс

    На проект вебсайт+2 моб приложения (андроис и iOs) требуется фрилансер-тестировщик, который сможет обеспечить регулярное тестирование проекта согласно документации. В резюме прошу указать образование, опыт работы (проекты, задачи, длительность предоставления услуг, стек, ...

    Тестирование сайтов6 заявок
    Открыт
    15 дней назад