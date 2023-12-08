Удаленная работа тестировщиком

Для оптимизации работы, каждому сетевому ресурсу требуется анализ функционала, который способен реализовать лишь профессиональный и опытный тестировщик сайтов. Фриланс биржа Weblancer.net позволяет разместить вакансию для поиска тестировщика удаленно, который сможет по приемлемой цене провести удаленно комплексную проверку и составить отчет об анализе сайта. Услуги специалиста дают возможность найти неполадки в функционировании веб-сайта и оперативно устранить их, повысив показатели юзабилити. Качество работы специалистов нашего портала соответствует всем актуальным требованиям рынка.

Работа по тестированию в Интернете

Вакансии тестировщика предполагают наличие таких знаний:

тестирование web-ресурсов, HTML, XML, ХPath

тестирование сайтов на WordPress, Joomla, Drupal

знание SQL

опыт по созданию тестовой документации

понимание жизненного цикла разработки ПО

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