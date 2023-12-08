Протестировать сайт на соответствие дизайну и проверить функцонал админки http://dancecolor-stroy.ru.xsph.ru/ Figma https://www.figma.com/file/03EdcqCRQLlfwuqrmt4ArW/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82?type=design&mode=design&t=KnrOBWeyvrE3IYRq-0 ТЗ https://docs.google.com/document/d/16HYxbiOYHSj4Z8Tp_HjtYYv0j8cwxA6FroBYyln4J0Y/edit?usp=sharing Дедлайн - 25 декабря
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