Тестирование

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Открыт8 заявок69 просмотров

Ручное тестирование сайта на предмет функциональности, кроссбраузерности, адаптивности и юзабилити.

Окружение: Desktop (Windows, macOS), Mobile (iOS, Android)

Браузеры: Chrome, Firefox, Safari, Edge

Для устройств можно использовать iloveadaptive или аналог

Тестируем

  • Проверить, что страница загружается без ошибок.

  • Проверить корректность отображения всех блоков и элементов (заголовки, изображения, кнопки, тексты).

  • Проверить работу меню (в т.ч. выпадающих списков)

  • Проверить переходы по основным разделам сайта

  • Проверить работу форм на сайте

  • Проверить создание заявок, страниц выдачи реквизитов и статусы заявок

  • Проверить корректное создание и отображение полей данных для всех направлений

Тестирование сайтов
6 дней назад
Максим
год в сервисе
Был
2 часа назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

Vakarchuk
Андрей 
33 года
10 лет в сервисе
Был
день назад
6 дней назад
$50
3 дня
Escrow
ТОП-5
Тестирование сайтов

Заявки фрилансеров

Алекс
 
18 лет
5 дней в сервисе
Был
10 часов назад
5 дней назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
онлайн
7 отзывов
5 дней назад
Никита
 
24 года
2 года в сервисе
Был
5 дней назад
5 дней назад
Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
2 дня назад
39 отзывов(-3)
6 дней назад
ТОП-5
Тестирование сайтов
Денис
 
46 лет
7 дней в сервисе
онлайн
6 дней назад
Діана
 
17 лет
7 дней в сервисе
Была
21 минуту назад
6 дней назад
Максим
 
43 года
12 лет в сервисе
Был
20 минут назад
1 отзыв
6 дней назад
Vakarchuk
Андрей 
33 года
10 лет в сервисе
Был
день назад
6 дней назад
ТОП-5
Тестирование сайтов