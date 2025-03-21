Ищется специалист для тестирования сайта недвижимости. Необходимо провести функциональное, кросс-браузерное и юзабилити-тестирование, а также проверить безопасность. Ожидается подробный отчет с ошибками и рекомендациями. Опыт работы с сайтами недвижимости приветствуется. Укажите стоимость и сроки выполнения.
Найти связь между двумя разными сайтами
Я скидываю два лендинга и ваша задача попробовать найти прямые или косвенные подтверждения того, что за ними стоит один человек/интересант, по коду, по каким-то признакам в изучении сервера или что-то такое... Насколько возможно можно будет посмотреть
Аудит сайтов провести поверхностный
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $45Тестирование сайтов12 заявокЗакрыт15 дней назад
Необходим редизайн существующего сайта-визитки компании с разделами о деятельности и контактах. Также требуется создание личного кабинета для сотрудников с динамическим календарем, который можно редактировать без знаний кода через интерфейс администратора. Разработка включает верстку и функциональность для авторизованных пользователей. Бюджет обсуждается, есть референсы для примера.Тестирование сайтов18 заявокЗакрытмесяц назад
Необхідно провести тестування налаштувань Google Analytics, конверсій в Google Ads, тегів в Google Tag Manager, а також налаштувати Facebook Pixel і зв'язки з усіма Гугл сервісами. Виконання цих завдань допоможе забезпечити коректну аналітику та відстеження ефективності реклами.Тестирование сайтов2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Необходимо протестировать пробросы заявок с 38 лендингов курсов в АМО. Задача включает оставление тестовых заявок и фиксацию их статусов в таблице. Время на выполнение - 10 часов. Ждать проброса до 1 часа.Тестирование сайтов4 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $10
Требуется провести тестирование игры XDice. Ищем живых людей для игры, чтобы протестировать приложение и выявить возможные ошибки и баги. Необходима активная игра для получения обратной связи о работе приложения.Тестирование сайтов30 заявокЗакрыт3 месяца назад
Необходимо провести пенетрационный тест для трех сайтов. На сайтах ранее были залиты шеллы, которые удалили. Требуется проверить наличие уязвимостей и попытаться залить шеллы снова.Тестирование сайтов6 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $30
Мы импортировали со старого сайта на новый 350 страниц. Так как оба сайта используют немного разные технологии и имеют разный дизайн - импортированные страницы выглядят местами криво. Нам нужен человек, который сможет нам ...Тестирование сайтов18 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $1
Необходимы фрилансеры для тестирования простого проекта. Задача займет около 10 минут. Ожидается оценка и краткий отзыв о функционале сайта.Тестирование сайтов1 исполнительЗавершен5 месяцев назад
- $5
Необходимо провести комплексный анализ функционала сайтов с акцентом на юзабилити и позиционирование бренда в высококонкурентной среде. Ожидается детальное тестирование и выводы по улучшению пользовательского опыта.Тестирование сайтов1 исполнительЗавершен5 месяцев назад
- $15
Ищем активных участников для тестирования нового приложения. Необходимо иметь устройство iPhone или iPad. Участникам предстоит выполнить несколько простых заданий и предоставить обратную связь. За нахождение ошибок предусмотрена оплата: 500 рублей за ошибки и 1000 рублей за баги или недостатки.Тестирование сайтов3 заявкиЗакрыт4 месяца назад