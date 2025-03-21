Найти связь между двумя разными сайтами

$20
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Закрыт12 заявок48 просмотров

Я скидываю два лендинга и ваша задача попробовать найти прямые или косвенные подтверждения того, что за ними стоит один человек/интересант, по коду, по каким-то признакам в изучении сервера или что-то такое... Насколько возможно можно будет посмотреть

Аудит сайтов провести поверхностный

WordPressПоддержка сайтовУстановка скриптовVDSDNS
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