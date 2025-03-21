Я скидываю два лендинга и ваша задача попробовать найти прямые или косвенные подтверждения того, что за ними стоит один человек/интересант, по коду, по каким-то признакам в изучении сервера или что-то такое... Насколько возможно можно будет посмотреть

Аудит сайтов провести поверхностный