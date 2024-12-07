Анализа проекта и тестирование функционала

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Завершен3 заявки132 просмотра

Комплексный анализ позиционирования бренда в высококонкурентной среде.

Анализ по юзабилити.

5 месяцев назад
Mirno
42 года
5 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

Yuliya2809
25 лет
5 месяцев в сервисе
Была
3 месяца назад
5 месяцев назад
$1
20 дней
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Yuliya2809
25 лет
5 месяцев в сервисе
Была
3 месяца назад
5 месяцев назад
Марічка
 
36 лет
6 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Юрий
 
28 лет
9 месяцев в сервисе
Был
2 дня назад
2 отзыва
5 месяцев назад